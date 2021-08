Bayer Q2 manque les prévisions alors que les coûts et les effets de change mordent

Le logo de Bayer AG est visible dans une salle d’exposition du fabricant allemand de médicaments où la conférence de presse annuelle sur les résultats a lieu à Leverkusen, en Allemagne

Les actions Bayer (BAYGn.DE) sont tombées à leur plus bas niveau en plus de sept mois après que le groupe allemand agricole et pharmaceutique a annoncé des bénéfices de base inférieurs aux attentes au deuxième trimestre en raison de coûts de production plus élevés et de vents contraires sur les devises.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) du deuxième trimestre avant éléments exceptionnels a chuté de 10,6% à 2,58 milliards d’euros (3,05 milliards de dollars), manquant les 2,79 milliards de prévisions que les analystes attendaient en moyenne.

Les actions du groupe ont chuté de 6,1% au plus bas du DAX, atteignant leur plus bas niveau depuis le 21 décembre 2020, après que l’EBITDA ajusté du deuxième trimestre de la division Crop Science de Bayer ait diminué de plus d’un quart.

“La hausse des prix et des volumes, ainsi que les contributions des programmes d’efficacité en cours ne compensent que partiellement une augmentation des coûts”, a déclaré Bayer dans un communiqué.

Les analystes de Barclays ont déclaré que les investisseurs pourraient être préoccupés par l’impact de l’inflation des coûts de la division Crop Science, qui comprend la marque de désherbant Roundup que Bayer a acquise dans le cadre du rachat de Monsanto pour 63 milliards de dollars.

La baisse des bénéfices de base a éclipsé les perspectives améliorées de Bayer pour l’ensemble de l’année, à la suite de ventes plus fortes de médicaments sur ordonnance qui se sont remises des restrictions liées à la pandémie de COVID-19.

Bayer table sur un chiffre d’affaires de 43 milliards d’euros cette année, contre 41 milliards plus tôt. L’EBITDA avant éléments exceptionnels s’établit à 10,6 milliards à 10,9 milliards d’euros, contre 10,5 milliards à 10,8 milliards précédemment.

Les perspectives plus optimistes ont été en partie tirées par la division pharmaceutique de Bayer, dont les ventes au deuxième trimestre ont augmenté de 16,2 % et qui est renforcée par l’acquisition de Vividion Therapeutics (VVID.O) pour un montant pouvant atteindre 2 milliards de dollars.

“Les technologies uniques et l’expertise spéciale de Vividion renforceront considérablement nos capacités de découverte de médicaments”, a déclaré le directeur général de Bayer, Werner Baumann, dans un communiqué.

Bayer a annoncé la semaine dernière qu’il comptabiliserait des provisions supplémentaires de 4,5 milliards de dollars liées aux litiges, qui allèguent que le Roundup peut causer le cancer, portant le total à 16,1 milliards de dollars.

Bayer a déclaré qu’il déposerait en août une requête auprès de la Cour suprême des États-Unis pour demander la révision d’une décision de justice inférieure en faveur de l’utilisateur du Roundup, Edwin Hardeman.