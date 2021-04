Bayer soutient les programmes agro-sanitaires d’AIM

Le SoI couvrira la promotion de l’enseignement scientifique, la promotion de solutions numériques et de l’agro-technologie pour renforcer les chaînes d’approvisionnement et les projets de santé, a déclaré la société dans un communiqué.

Le major mondial des sciences de la vie Bayer a signé une déclaration d’intention (SoI) pour un partenariat stratégique avec Atal Innovation Mission (AIM), le programme gouvernemental visant à créer et à promouvoir l’innovation et l’entrepreneuriat. Le SoI couvrira la promotion de l’enseignement scientifique, la promotion de solutions numériques et de l’agro-technologie pour renforcer les chaînes d’approvisionnement et les projets de santé, a déclaré la société dans un communiqué.

Le directeur de l’AIM, R Ramanan, a déclaré: «La collaboration avec Bayer est une collaboration stratégique à long terme pour Atal Innovation Mission, car leurs domaines de spécialisation – agriculture, santé et sciences de la vie – sont des domaines d’importance nationale, surtout à l’époque de la pandémie. . »

