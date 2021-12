Bayern Alumni: Holger Badstuber et le FC Lucerne résilient mutuellement leur contrat

Holger Badstuber et le FC Luzern ont convenu de résilier son contrat d’un commun accord. L’arrière central quittera le club après six mois malgré la signature d’un contrat d’un an cet été.

Au cours de sa demi-saison avec Lucerne, Badstuber a disputé 14 matchs de championnat, 3 matchs de coupe et 1 match de l’UEFA Europa Conference League.

« Nous sommes reconnaissants à Holger pour son engagement très professionnel, dont il a fait preuve pour le FCL ces derniers mois », a déclaré le directeur sportif de Lucerne, Remo Meyer. « Même si nous mettons fin à notre collaboration plus tôt que prévu, nous avons pu bénéficier de la vaste expérience de Holger et lui souhaiter le meilleur pour son avenir.

Sur son twitter, Badstuber a remercié Lucerne pour son séjour là-bas et leur a souhaité le meilleur pour éviter la relégation de la Super League suisse cette saison. Quant à ses projets futurs, a déclaré Badstuber. « J’ai encore quelques objectifs fixés pour moi dans le football professionnel. Dans la nouvelle année, je les approcherai avec 100 % de passion.

Personnellement, Holger reste l’un de mes joueurs préférés et j’espère vraiment qu’il trouvera ce qu’il cherche dans la prochaine étape de sa carrière.

Danke an den FCL für die (kurze) Zeit. Ich wünsche ihm mindestens den Klassenerhalt. Ich selbst habe mir noch einige Ziele im Profi-Fußball gesetzt. Die gehe ich im neuen Jahr mit Prozent Leidenschaft an.#HB28 – Holger Badstuber (@Badstuber) 16 décembre 2021