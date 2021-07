Bayern Alumni : Holger Badstuber va rejoindre le FC Lucerne

Après une fin décevante de son parcours au VfB Stuttgart, Holger Badstuber a fait ses adieux à la Bundesliga et se rendrait apparemment en Suisse. Selon Bild, Badstuber rejoindra le FC Lucerne pour la saison à venir avec un contrat d’un an.

Badstuber s’est brouillé avec la direction au cours de sa dernière année à Stuttgart. Il a ensuite été banni de l’équipe première et envoyé dans l’équipe réserve du club dans la Regionalliga Südwest où il a fait 28 apparitions.

Photo de Sampics/Corbis via .

Les fans du Bayern se souviendront du joueur de 32 ans comme l’un des meilleurs jeunes espoirs du club, et il est apparu à l’époque qu’il allait monter aux côtés de David Alaba et Thomas Müller en tant que grand joueur du Bayern. Si vous n’avez pas pu voir Badstuber au début des années 2010 lorsqu’il a commencé à apparaître avec la première équipe, il est difficile de décrire exactement à quel point il était bon. Il était possible qu’il devienne une légende du club.

Cependant, des blessures continues aux jambes ont complètement fait dérailler la carrière de Badstuber. Le premier a eu lieu le 1er décembre 2012. Le second le 19 mai 2013 l’a contraint à rater toute la saison 2013-14. Il est finalement revenu sur le terrain pour le Bayern lors d’un match amical le 18 juillet 2014, 594 jours après la blessure. Puis, le 13 septembre 2014, Badstuber s’est blessé à la cuisse, l’empêchant d’entrer pour le reste de l’année civile. Il reviendrait de cette blessure au printemps avant de se rompre les quadriceps le 23 avril 2015 et raterait le reste de la saison.

Badstuber ne s’en remettrait jamais complètement.

Lucerne s’est qualifiée pour le troisième tour de qualification de la nouvelle UEFA Europa Conference League et cherchera à aller plus loin en Super League suisse que la cinquième place de la saison dernière.

Badstuber ne sera pas le seul Allemand à Lucerne, car le club compte déjà l’ancien joueur de Stuttgart et de l’Union Berlin Christian Gentner et l’ancien gardien de Kaiserslautern Marius Müller.

Il a posté cette vidéo sur Twitter plus tôt dans la journée alors qu’il disait au revoir à la Bundesliga. La vidéo rappelle brutalement à quel point Badstuber était bon (et, très franchement, à quel point il aurait pu devenir formidable) si des blessures n’avaient pas ravagé ses jambes, lui volant des années de carrière.

Die Entscheidung ist gefallen. Ich habe eine neue Herausforderung im Ausland angenommen. Damit endet für mich ein emotiones Kapitel. Danke Bundesliga, Danke Fans. Es guerre mir eine Ehre! #HB28 pic.twitter.com/CRe2KOvdkz – Holger Badstuber (@Badstuber) 11 juillet 2021

Personnellement, mon amour pour Badstuber ne connaît pas de limites. Il y a eu peu de choses dans ce sport pour moi aussi douloureuses que de le voir souffrir pour pratiquer le sport qu’il aime. Je suis toujours convaincu que s’il était resté en bonne santé pendant ces saisons, le Bayern aurait remporté plusieurs trophées de la Ligue des champions en plus de ses couronnes en Bundesliga et DFB Pokal (et l’Allemagne aurait plus que la Coupe du monde 2014 à son actif). Il était l’un des meilleurs joueurs à être jamais sorti du système des jeunes du Bayern, et c’est vraiment dommage que nous n’ayons jamais pu le voir s’épanouir.

Bonne chance à Lucerne, Holger. Vous méritez le monde.