Bayern Munich 1-2 Gladbach – Spectacle de réaction d’après-match parlant du Bayern

La Bundesliga est revenue vendredi avec le Bayern Munich face au Borussia Mönchengladbach avec une équipe très réduite. Le Borussia Mönchengladbach s’est avéré trop difficile à gérer pour le Bayern, alors que les Bavarois ont perdu à l’Allianz Arena. Gladbach a montré une fois de plus pourquoi le Bayern est comme n’importe quelle autre équipe et n’est pas invincible, ce qui met en évidence certaines faiblesses de l’équipe du Bayern Munich (pour être honnête, une équipe beaucoup plus faible que la normale). Regardez pour entendre mes réactions, analyses et observations du match !

Dans cette vidéo, je discute également de statistiques intéressantes, de performances exceptionnelles, ainsi que des récompenses des joueurs. Il y a beaucoup de choses à dire cette semaine, donc ce spectacle ne manque pas de conversation.

