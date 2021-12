Bayern Munich 3-0 FC Barcelona — Parler de la réaction et de la critique d’après-match du Bayern

Mercredi, le Bayern Munich s’est imposé 3-0 face au FC Barcelone. En conséquence, Barcelone a été éliminé de la Ligue des champions et envoyé en Ligue Europa. Leroy Sane a eu du mal mais le Bayern était encore beaucoup trop difficile à gérer pour cette équipe barcelonaise. Regardez pour entendre mes réactions, mes analyses et les joueurs du match.

Dans cette vidéo, je passe en revue mes observations, mon joueur du match et quelques performances remarquables du match. Je discute également de la performance mitigée de Sane et à quel point j’ai été choqué d’apprendre qu’il a remporté le titre de joueur du match. Enfin, je me rends compte à quel point c’était amusant d’envoyer Barcelone en Ligue Europa.

