Bayern Munich 4-0 VfL Wolfsburg — Parler de la réaction du Bayern après le match

Le Bayern Munich a dominé Wolfsburg pour terminer le Hinrunde sur une note forte. Thomas Muller a réalisé une autre performance exceptionnelle et la ligne haute du Bayern s’est à nouveau avérée efficace. D’un autre côté, Wolfsburg continue de lutter et n’a pas trouvé les performances améliorées qu’ils espéraient sous Florian Kolhfeldt. Regardez la vidéo YouTube Talking Bayern pour entendre mes réactions, mes analyses, mes premières observations et plus encore !

Dans cette vidéo, je passe en revue mes observations et réactions face à la domination offensive du Bayern et j’analyse nos tactiques tout au long du match. Je passe également en revue les derniers matchs turbulents de Lewandowski et les raisons pour lesquelles sa productivité a diminué.

