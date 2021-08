Bayern Munich à la Women’s Cup 2021 : toutes les mises à jour

in

Le Bayern Munich s’est rendu aux États-Unis cet été, où il a rejoint les champions de France Paris Saint-Germain, ainsi que les Chicago Red Stars et le Racing Louisville FC pour l’édition inaugurale de la Women’s Cup. Le tournoi est organisé de manière à ce qu’une équipe européenne et une équipe américaine se rendent en finale, où elles peuvent enfin être sacrées vainqueurs.

Ayant déjà remporté la Coupe de France Féminine avec des victoires contre Lyon et l’AS Rome. Le FC Bayern Frauen semblant actuellement plus fort que jamais, ces compétitions pourraient aider les dames à perfectionner leurs compétences en vue de la nouvelle saison. On a hâte de voir ce qu’ils peuvent faire !

