Bayern Munich au Championnat d’Europe U-21: Upamecano et la France sont éliminés, Main et l’Allemagne avancent aux tirs au but

Le Championnat d’Europe U-21 2021 se déroule en Hongrie et en Slovénie, et le Bayern Munich est représenté par la nouvelle recrue Dayot Upamecano et Lars Lukas Mai. Les deux jeunes défenseurs centraux entraient dans le tournoi avec des cibles différentes: Upamecano espérait montrer à la FFF qu’ils avaient commis une erreur en ne l’appelant pas au championnat d’Europe principal cet été, tandis que Mai cherchait à prouver au Bayern (ou à une autre équipe de Bundesliga) que il est prêt pour la première division.

Voyons comment ils ont fait en quarts de finale.

Dayot Upamecano – France

La France était l’un des favoris à l’approche du tournoi en tant que l’un des favoris pour remporter le tout. Malheureusement pour eux, ils rentrent chez eux après le premier match.

Quant à Upamecano, le défenseur central a inscrit une belle tête en première mi-temps pour le seul but de la France. Malheureusement pour lui, la France n’a pas pu trouver d’égalisation, et le vainqueur de Myron Boadu est venu lors des dernières minutes de la France dominant et poussant pour un vainqueur avec Upamecano et Ibrahima Konaté dans la moitié des Pays-Bas. L’homme de l’AZ Alkmaar a marqué les deux buts pour les Pays-Bas.

Lars Lukas Mai – Allemagne

Stefan Kuntz a fait entrer Mai dans le match à la 87e minute, l’Allemagne devançant le Danemark 0-1. L’homme du Bayern est entré directement dans l’action. Mai a lancé un corner d’Arne Maier, et Lukas Nmecha était sur place pour égaliser et envoyer le match dans le temps d’arrêt.

Jonathan Burkhardt a marqué à la 99e minute pour donner l’avance 2-1 à l’Allemagne; cependant, Mai a concédé une pénalité stupide à la 106e minute, envoyant Victor Nelsson à l’endroit où il avait égalisé. SUR LES PÉNALITÉS!

Lors de la fusillade, Mai a converti son penalty et l’Allemagne a remporté la fusillade 6-5.

Résultats complets – Quarts de finale

Pays-Bas 2-1 France

Danemark 2-2 (5-6 pénalités) Allemagne

Espagne 2-1 (aet) Croatie

le Portugal 5-3 (aet) Italie

Horaire – Demi-finales

Pays-Bas vs Allemagne – 3 juin

Espagne vs Portugal – 3 juin