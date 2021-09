Bayern Munich en prêt 2021/22 : Récapitulatif des transferts et les joueurs jouent RÉELLEMENT !

Le Bayern Munich a des joueurs de différents niveaux du club en prêt à travers l’Europe cette saison, et nous sommes ici avec Bavarian Loan Works pour vous apporter des mises à jour de leurs voyages. Que ce soit les hommes, les femmes ou les jeunes joueurs, il est bon de garder un œil sur tout le monde alors qu’ils travaillent pour être des habitués de la première équipe du Bayern. Il y a beaucoup de joueurs prêtés cette saison, alors allons-y.

Bundesliga — Allemagne

Adrian Fein — Greuther Fürth

Jusqu’à présent, Fein a eu du mal à entrer sur le terrain pour Fürth, même s’il est toujours au moins faire leur banc. Il a joué 46 minutes lors de leur défaite au premier tour du DFB Pokal contre Babelsberg (AET), mais il n’a joué qu’une seule fois pendant vingt minutes lors des cinq matchs de Bundesliga de Fürth jusqu’à présent cette saison (bien qu’il ait fait le banc à chaque match) . Ce sera une longue saison en Bundesliga, la relégation les mettant probablement en face de tout le fil. Pour Fein, peut-être que son plafond n’est que la 2.Bundesliga. Il n’y a rien de mal à cela, mais c’est peut-être là qu’il en est.

Chris Richards — Hoffenheim

Le déménagement de Richards à Hoffenheim n’a été confirmé qu’à la fin de la fenêtre de transfert, mais cela n’a fait aucune différence. Après la pause internationale, Richards est entré directement dans le onze de départ de Hoffenheim et a joué les 90 minutes complètes contre Mayence (une défaite 0-2). Au dire de tous, il a eu une bonne performance et continue d’afficher toutes les raisons pour lesquelles le Bayern l’a si bien noté.

Photo de Uwe Anspach/alliance photo via .

Frauen Bundesliga — Allemagne

Julia Pollak — Bayer Leverkusen

Pollak n’a pas encore fait le terrain pour Leverkusen en Bundesliga Frauen, car elle se remet toujours d’une blessure. Une fois en bonne santé, la jeune femme de 19 ans se battra pour gagner sa place dans le onze de départ d’un club visant une place en Ligue des champions cette saison.

Weronika Zawistowska — FC Cologne

Le Bayern a recruté la milieu de terrain polonaise de 21 ans au printemps et a annoncé le prêt de la saison complète à Cologne pour son développement. Jusqu’à présent, elle a commencé leurs trois matchs à leur retour en Frauen Bundesliga et a l’opportunité de travailler pour plusieurs anciens joueurs du Bayern.

Ligue 1 — France

Alexandre Nübel — AS Monaco

Ce fut définitivement un mois intéressant pour Nübel en Principauté. Benjamin Lecomte étant prêté à l’Atletico Madrid, Nübel a officiellement pris la première place dans les buts, et ce fut une course folle. Monaco a été éliminé du tour éliminatoire de l’UCL par le Shakhtar Donetzk grâce à un but contre son camp à la 114e minute. Nübel obtiendra une grande expérience en Ligue Europa avec un groupe solide composé du PSV Eindhoven, de la Real Sociedad et du Sturm Graz.

Cependant, leurs performances en championnat jusqu’à présent ont été scandaleusement médiocres. Monaco est en baisse à la 16e place avec seulement quatre points après cinq matches. Alors que leur défense a encaissé 7 buts, ils n’ont réussi à marquer que trois fois. Si Niko Kovac veut continuer à être l’entraîneur-chef de Monaco, il doit trouver un moyen de déclencher cette attaque.

Photo de Marcio Machado/.

Première Division A — Belgique

Josué Zirkzee — Anderlecht

Jusqu’à présent, le transfert de Zirkzee à Anderlecht a fait exactement ce qu’il était censé faire. Il joue et marque des buts. Zirkzee est actuellement le meilleur buteur d’Anderlecht sur la saison avec trois buts et une passe décisive lors de ses quatre apparitions. Il semble bien s’intégrer dans l’équipe, et il a même marqué un but lors de la trêve internationale avec l’équipe des Pays-Bas U21. Anderlecht a malheureusement été éliminé du nouveau tour éliminatoire de l’Europa Conference League, il n’y aura donc plus de football européen cette saison.

Bundesliga — Autriche

Alex Timossi Andersson — Autriche Klagenfurt

Andersson a rejoint Klagenfurt en janvier dernier avec un prêt de 18 mois. Il a bien joué et ils ont été promus en première division. Maintenant, après sept matches, ils occupent la cinquième place avec huit points, et Andersson a l’air vraiment bien. Il est actuellement le deuxième meilleur buteur de Klagenfurt avec deux buts et il mène l’équipe avec trois passes décisives.

Première Ligue de Football — Croatie

Lovro Zvonarek — Slaven Belupo

La signature du Croate de 16 ans a été confirmée par le Bayern bien après la fermeture officielle du mercato. Zvonarek restera avec son club Slaven Belupo pendant au moins la saison en cours. Le jeune milieu de terrain a déjà commencé cinq des huit matchs du club cette saison et se montre très prometteur. Slaven n’est pas très bon, il sera donc intéressant de voir comment le jeune de 16 ans se débrouille dans le cadre d’un combat de relégation.

2.Bundesliga — Allemagne

Fiete Arp — Holstein Kiel

Arp essaie de trouver sa place, mais Kiel n’est vraiment pas une très bonne équipe cette saison. Arp a déjà marqué un but lors de la saison 2.Buli, mais en tant que club, ils n’ont marqué que sept buts. L’attaquant de 21 ans est apparu dans les six matchs de Kiel cette saison, en commençant quatre.

Photo de Frank Molter/alliance photo via .

Marvin Cuni — Paderborn

La décision de Cuni est intervenue le dernier jour de la fenêtre de transfert, et il n’est pas apparu dans le premier match de Paderborn depuis sa signature, une défaite 0-1 contre Schalke. Cuni a absolument déchiré la Regionalliga Südwest l’année dernière en prêt avec Sonnenhof Großaspach, marquant 19 buts pour être le cinquième meilleur buteur. Maintenant, le joueur de 20 ans aura sa chance au 2.Buli après avoir renouvelé son contrat avec le Bayern.

Nicolas Kühn — Erzgebirge Aue

Kühn est entré directement dans les onze de départ de l’Aue lorsque son prêt a été obtenu en juillet, mais il s’est blessé immédiatement après le premier match. Il est finalement revenu sur le terrain ce week-end et était de retour depuis le début. C’est un très bon signe pour un milieu de terrain talentueux.

Lars Lukas Mai — Werder Brême

Mai a parcouru la distance lors de la défaite du Werder contre Pokal et a commencé trois de ses matchs 2.Buli, sortant du banc dans deux autres. L’étape de Darmstadt à Werder allait toujours être un ajustement légèrement plus difficile pour Mai, car il est maintenant en concurrence avec d’anciens joueurs de Bundesliga au lieu des habitués de 2.Buli. Nous verrons où il en est au cours des prochaines semaines, en particulier avec la blessure d’Omer Toprak samedi.

Sarpreet Singh — Jahn Ratisbonne

Écoutez, il n’y a rien d’autre à dire sur le prêt de Singh à Ratisbonne jusqu’à présent cette saison que le fait qu’il a été un succès retentissant. Singh a été le meilleur joueur de Ratisbonne jusqu’à présent cette saison et mène l’équipe pour les buts (deux) et les passes décisives (trois). C’est super tôt, mais ils sont en haut de la table.

Photo de Matthias Balk/alliance photo via .

Championnat EFL — Angleterre

Rémy Vita — Barnsley

C’était un grand pas pour Vita, et il semble qu’il va avoir l’opportunité de faire ses preuves dans le championnat. Il n’a pas joué dans leur match ce week-end car sa décision a été confirmée tardivement. Nous garderons un œil sur les choses.

3.Liga — Allemagne

Lenn Jastremski — Viktoria Köln

Jastremski a commencé les deux matchs de Cologne depuis son transfert, mais aucun but n’a encore été inscrit. Il y a beaucoup d’espoir pour Jastremski, car il était une machine à marquer avec Wolfsburg au niveau U19 avant la saison mouvementée avec le Bayern II en 3.Liga. Espérons qu’il retrouvera ces chaussures de but.

EFL League One — Angleterre

Thorben Hoffmann — Sunderland

Ils l’appellent « Thorben » en Angleterre, alors nous ferons la même chose ici. Hoffmann a été jeté directement dans la formation de départ ce week-end, remportant une victoire 2-1 pour Sunderland dans le processus et réalisant trois arrêts dans le processus. Il y a une option d’achat dans cet accord qui est automatiquement déclenchée si Sunderland est promu.

Regionalliga Südwest — Allemagne

Jonas Kehl & Roman Reinelt — SSV Ulm

Les deux jeunes joueurs ont été prêtés au SSV Ulm dans la Regionalliga Südwest. Le Bayern a un partenariat avec le club. Kehl est le joueur le plus établi à 20 ans et Reinelt n’a que 18 ans. Kehl a également joué la majeure partie de la saison dernière avec Ulm dans la Regionalliga. Reinelt n’a pas encore fait ses débuts en équipe première, mais il a débuté aux côtés de Kehl dans la ligne de fond de la récente victoire d’Ulm en Württemberg Cup.