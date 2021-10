Bayern Munich et Audi renforcent leur partenariat avec l’équipe féminine

Le Bayern Munich et Audi ont annoncé qu’ils élargissaient leur partenariat actuel pour intégrer officiellement l’équipe féminine dans le giron. Finalement.

Le constructeur automobile bavarois aura son logo à quatre anneaux sur les manches des maillots du Bayern Frauen à partir de jeudi lorsqu’il affrontera BK Häcken en UEFA Women’s Champions League. Tout comme chez les hommes, les femmes porteront le logo Audi sur les manches lors des matchs du DFB Pokal et de la Ligue des champions. Pendant les matches de Bundesliga, les Frauen continueront de porter le logo Deutsche Telekom sur la manche.

Andrea Jung, directrice marketing du Bayern :

« Nous sommes très heureux qu’Audi soutienne désormais toute la famille du FC Bayern en tant que partenaire. Dans l’ensemble, le football féminin connaît un fort développement, et nous établissons également des normes nationales et internationales avec nos femmes du FC Bayern en tant que championnes d’Allemagne. Le signe de partenariat d’Audi pour s’impliquer dans notre équipe de football féminin confirme le grand développement de ce département depuis de nombreuses années et est une preuve claire du grand potentiel dans ce domaine.