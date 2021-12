Bayern Munich – FC Barcelone

12/06/2021

Le Bayern München de Julian Nagelsmann est l’équipe de référence allemande par excellence. Sa domination au cours de la dernière décennie est absolue : il a remporté toutes les éditions de la Bundesliga depuis la saison 2012/13 et a sept des dix footballeurs les plus précieux actuellement dans le championnat allemand.

Les Bavarois, qui sont l’un des grands prétendants à l’UEFA Champions League, ont JOshua Kimmich (2e – 90M€), Leon Goretzka (3e – 70M€), Serge Gnabry (5e – 70M€), Alphonso Davies (6e – 70M€), Dayot Upamecano (8e – 60M€), Leroy Sané (9e – 60M€) et Robert Lewandowski (10e – 60M€).

Seulement Erling Haaland (1er – 150M€), Jude Bellingham (4e – 70M€) et Florian Wirtz (7e – 65M€) le top 10 des grandes valeurs de la Bundesliga se faufile, selon Transfermarkt. Ceux de Bavière sont, sans aucun doute, le club par excellence en Allemagne et leur autorité dans le championnat allemand est absolue.

Coman, Musiala et Lucas Hernández, prochains sur la liste

En dehors du classement des 10 principales valeurs marchandes, Les joueurs Kingsley Coman (11e – 55M€), Jamal Musiala (12e – 50M€) et Lucas Hernández (15e – 45M€) apparaissent également et s’ajoutent à la liste des joueurs bavarois qui figurent également dans le top 15, où seuls Dani Olmo et Cristopher Nkunku, du RB Leipzig se faufilent.

Quoi qu’il en soit, le Bayern de Nagelsmann fait partie des rivaux à battre dans cette édition 2021/22 de l’UEFA Champions League et l’une des équipes les plus compliquées pour le FC Barcelone de Xavi Hernández, qui atteint l’un des matches les plus importants de la saison dans sa phase embryonnaire et avec certains doutes après la chute contre le Real Betis en Liga.