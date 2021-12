Bayern Munich – FC Barcelone

06/12/2021 à 18:54 CET

Le FC Barcelona de Xavi Hernández rencontre le tout-puissant Bayern de Julian Nagelsmann lors de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de l’UEFA Champions League. Après n’avoir pas réussi le match nul contre Benfica, les Catalans doivent certifier le même résultat que l’équipe portugaise pour être en huitièmes de finale.

L’équipe catalane, qui arrive après la défaite inattendue à domicile contre le Real Betis au Camp Nou, cherche le miracle de Munich contre une équipe qui historiquement n’a pas été bonne : ils ont deux victoires, deux nuls et huit défaites en un total de 12 matchesLes deux derniers étant particulièrement marquants : 3-0 et 2-8 dans la meilleure compétition continentale.

Les Catalans, en effet, ne savent pas ce que c’est que de battre l’équipe allemande depuis la saison 2014/15, corsqu’ils se sont débarrassés de l’équipe de l’époque dirigée par Pep Guardiola pour atteindre la finale et remporter leur cinquième titre continental.

Les deux buts, la grande référence

L’équipe de Xavi Hernández est à la recherche de la première victoire de son histoire à l’Allianz Arena et d’obtenir un ticket pour la phase finale qui, il y a quelques mois, était une utopie. Les deux buts marqués lors des saisons 2008/09 et 2014/15, respectivement 4-0 et 3-0, sont sans aucun doute les deux grandes références du match de mercredi prochain..

Jusqu’à présent, l’équipe culé n’a réalisé que deux nuls à domicile contre les Teutons : à la fois lors de la saison 1995/96 et lors de la saison 2008/09, ils n’ont pas réussi à passer les tables. Les trois points permettraient au bloc catalan d’être en huitièmes de finale quoi qu’il arrive à Benfica – Dinamo Kiev.