Bayern Munich Frauen dit au revoir à Amanda Ilestedt, Simone Boye Sørensen; lié avec Sofia Jakobsson

in

Le Bayern Munich a annoncé aujourd’hui qu’Amanda Ilestedt et Simone Boye Sørensen quitteraient toutes les deux le club cet été. Le contrat d’Ilestedt expire après deux ans à Munich, tandis que Boye Sørensen a demandé au club sa libération.

Ilestedt a l’air d’être prête à quitter l’Allemagne et à essayer des choses dans un autre pays. “Nous tenons à remercier Amanda pour ces deux années réussies”, a déclaré la directrice sportive Bianca Rech. « Nous avons eu plusieurs discussions l’année dernière, mais respectons la décision qu’elle recherche un nouveau défi après quatre ans en Allemagne. Nous souhaitons beaucoup de succès à Amanda.

Le club déclare que Boye Sørensen a demandé sa libération pour des “raisons privées”. Au cours de ses deux saisons et demie à Munich, Boye Sørensen a été en proie à des blessures et n’a réussi que 32 apparitions dans toutes les compétitions pendant cette période.“ Avec Simone, une joueuse incroyablement utile nous quitte. Merci beaucoup pour le temps que nous avons passé ensemble et je lui souhaite tout le meilleur », a déclaré Rech.

Photo par Irina R. Hipolito / Europa Press Sports via .

Les Bavarois continuent cependant de constituer leur équipe pour la saison prochaine. Selon un rapport d’Aftonbladet, Sofia Jakobsson rejoindra le Bayern après son départ du Real Madrid. Le vétéran de 31 ans rejoindra l’équipe nationale suédoise aux Jeux olympiques cet été avant de commencer la saison avec le Bayern. Cela maintient le contingent suédois du Bayern à deux avec Hanna Glas qui reste à Munich.