Bayern Munich Frauen vs BK Häcken Diffusion en direct, fil de l’heure du match, comment regarder

Nous y voilà!

Le Bayern Munich Frauen affrontera le BK Häcken en Ligue des champions féminine de l’UEFA dans un match qui pourrait contribuer grandement à consolider la place de Frauen au prochain tour. Alors que le Bayern Munich est à la fois favori dans ce match et pour passer à autre chose, les Frauen ne peuvent pas se permettre un faux pas face à l’équipe suédoise dans la neige :

Voici la formation de départ, qui est sans Lea Schuller, qui lutte contre une infection :

La dernière fois, le Bayern Munich a gagné 4-0 et devrait chercher à le répéter.

Comment regardez-vous me demanderez-vous ? Eh bien… vous pouvez le faire ici !

C’est l’heure du Bayern.

En attendant le jeu, pourquoi ne pas consulter notre podcast en avant-première ?

Informations sur le match

Emplacement: Bravida Arena, Göteborg, Suède

Temps: 18h45 heure locale, 12h45 HNE

Télévision/diffusion : Youtube

Conseils pour commenter :

Si vous êtes un nouveau membre, n’hésitez pas à vous présenter ! Nous sommes surtout très sympathiques ! De plus, nous venons de toutes les régions du monde, alors ne vous gênez pas si vous venez d’un pays qui ne semble pas représenté sur le blog. Si la section des commentaires commence à ralentir pour vous, appuyez simplement sur le bouton d’actualisation et continuez à commenter. Il n’est pas nécessaire d’avoir tous les commentaires chargés en même temps pendant que vous suivez simplement avec désinvolture. Gardez le tri sur « le plus récent » pour suivre facilement la conversation. Il met les commentaires les plus récents en haut. Chez BFW, nous célébrons chaque but comme ils le font dans le stade : avec un chant. Les chants de but sont pour que tout le monde participe ! Même si vous êtes en retard sur les autres, continuez à répondre à l’appel le plus récent du nom du joueur. Même si vous avez manqué le premier appel, commencez simplement par le deuxième, et ainsi de suite. Bien que les jurons soient autorisés dans des limites raisonnables, veuillez être poli avec vos collègues affiches et éviter les obscénités gratuites. Le langage raciste, homophobe et misogyne n’est pas autorisé du tout.

Consultez notre fil de discussion pour débutants si vous avez d’autres questions. C’est à peu près ça. Auf geht’s !

Vous cherchez un puits sans fin de contenu Bayern Munich? Créez un compte SBNation et rejoignez la conversation sur Bavarian Football Works. Qu’il s’agisse d’une couverture et d’une analyse complètes des matchs, des dernières nouvelles, des podcasts ou de quelque chose de complètement différent, nous avons tout.