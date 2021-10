Bayern Munich Josip Stanisic sait qu’il doit se faire confiance pour poursuivre sa progression de carrière

Le défenseur du Bayern Munich Josip Stanisic est l’une des histoires amusantes de la saison jusqu’à présent.

Alors que Stanisic profite de cette course folle, il a récemment admis qu’il fallait beaucoup de malchance – et un peu de chance – pour trouver un moyen de pénétrer dans la liste du Bayern Munich.

« Par-dessus tout, cela demande un travail acharné et beaucoup de patience. Tout le monde n’a pas un talent aussi remarquable que, par exemple, Jamal Musiala, qu’il peut jouer directement avec les professionnels à l’âge de 18 ans », a déclaré Stanisic dans une interview avec FCBayern.com. « Et il faut certainement un peu de chance pour être au bon endroit au bon moment. Si vous en avez l’occasion, vous ne devriez pas vous rendre fou après un match plus faible, mais faire confiance à vos forces.

Tout au long de sa carrière, Stanisic a connu au moins un certain niveau de doute quant à savoir s’il « y arriverait » ou non. Maintenant, cependant, les frais internationaux croates comme il appartient.

« Je n’ai réalisé qu’il y a un an que je pouvais devenir professionnel – et que je fais maintenant partie de l’équipe ici au FC Bayern qui n’a été développée qu’au cours de la préparation », a déclaré Stanisic. « J’ai eu de la chance qu’il y ait encore quelques joueurs nationaux manquants au cours des premières semaines et que j’aie été autorisé à jouer chaque match test. Quand j’ai senti la confiance de l’entraîneur là-bas, j’ai su que je pouvais le faire ici.