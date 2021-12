Bayern Munich | La grande guerre des scores en Europe

12/06/2021 à 20:02 CET

les attaquants du Bayern Munich, Robert Lewandowski et Serge Gnabry, avec respectivement 16 et 6 buts, ils forment le duo le plus marquant des cinq ligues majeures. Karim Benzema (12) et Vinícius Júnior (10) apparaissent également avec le même record, qui ont signé 22 avec le Real Madrid en Liga jusqu’à présent.

22 – Meilleures paires de buteurs dans les cinq grands championnats européens cette saison : 22 – Benzema-Vinícius (12 + 10) 🇫🇷🇧🇷

22 – Lewandowski-Gnabry (16 + 6) 🇵🇱🇩🇪

21 – Mo Salah-Diogo Jota (13 + 8) 🇪🇬🇵🇹 Poudre à canon. pic.twitter.com/HMk6lOvVKz – OptaJose (@OptaJose) 6 décembre 2021

Les deux joueurs bavarois, fer de lance du projet de Julian Nagelsmann en Bavière après son passage au RB Leipzig, se consolident comme les attaquants de référence en Europe : seule la paire du Real Madrid (22) et Liverpool (21), formée par Mo Salah et Diogo Jota, avec respectivement 13 et huit, reste dans la ronde et consolide comme les grands buteurs de la saison.

Le Bayern affronte précisément le FC Barcelone en UEFA Champions League, où les Catalans risquent leur vie contre l’une des équipes les plus en forme du championnat et un adversaire qui ne joue rien après avoir confirmé sa passe pour les huitièmes de finale lors de la quatrième journée de la phase de groupes.

Un Bayern dominant et implacable

Robert Lewandowski et Serge Gnabry sont tous deux la pointe de l’iceberg d’une équipe qui domine toutes les phases de jeu et est devenu le grand rival à battre cette saison 2021/22 avec Julian Nagelsmann aux commandes du navire bavarois. Avec le leadership à la fois en Bundesliga et en UEFA Champions League, le Bayern aspire au doublé tant attendu.

L’ancien manager d’Hoffenheim lui a donné une identité, un schéma de jeu et une puissante structure défensive et offensive : les Allemands ont signé 15 victoires, un nul et seulement deux défaites dans ce début et ont signé 66 buts pour et seulement 17 contre.