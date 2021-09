Bayern Munich Loan Watch : l’ancien gardien du PSG critique les performances d’Alexander Nubel pour l’AS Monaco

L’écriture était sur le mur pour qu’Alexander Nubel soit vraiment le principal gardien de but de l’AS Monaco de Niko Kovac pour son prêt du Bayern Munich. Sa fortune a été aidée à l’origine par la blessure de Benjamin Lecomte, mais le gardien français a fini par être prêté à l’Atletico Madrid avant la fermeture du mercato estival, ce qui a élargi la fenêtre d’opportunité pour Nubel.

Nubel a déjà fait un total de neuf apparitions pour Monaco dans toutes les compétitions, toutes en tant que gardien titulaire. Il a raté un match jusqu’à présent, à savoir le match aller des éliminatoires de la Ligue des champions contre le FC Shakhtar Donetsk, que Monaco a perdu 1-0. Radoslaw Majecki a commencé dans le but pour ce match particulier. Malheureusement, Nubel n’a pas encore enregistré une feuille blanche en Ligue 1, car Monaco occupe actuellement la 16e place du classement après un mauvais début de saison. Nubel a cependant enregistré deux feuilles blanches en Europe; le plus récent est le 1-0 contre le SK Sturm Graz en Ligue Europa.

S’exprimant après la défaite 2-0 de samedi dernier contre l’Olympique de Marseille, l’ancien gardien du Paris Saint-Germain Jérôme Alonzo s’est montré plutôt critique envers Nubel. Aucun des buts marseillais n’était vraiment la faute de Nubel, mais dans l’ensemble, il n’a certainement pas convaincu Alonzo (Sky Germany). «Est-ce censé être le futur successeur de Manuel Neuer au Bayern? Il ne me fait pas bonne impression”, a déclaré l’ancien gardien du PSG. “Il semble peu sûr de lui, boiteux et techniquement limité”, a-t-il poursuivi.

Bien que Nubel ne se couvre peut-être pas exactement de gloire à Monaco, les commentaires d’Alonzo peuvent facilement être perçus comme exagérés et réactionnaires. Après la défaite, Kovac s’est présenté à la défense de son gardien et a affirmé qu’il allait rester avec Nubel dans le but pour le moment et ne l’échangerait contre Majecki que lors de certains matchs de coupe, à moins de blessures pouvant survenir. C’était l’opinion de Kovac que Nubel ne pouvait vraiment rien faire pour beaucoup de buts que Monaco a concédés jusqu’à présent cette saison et qu’il n’a vraiment pas eu les véritables opportunités de vraiment montrer ses capacités parce que Monaco n’en concède pas beaucoup. chances de match en match.

Espérons que, pour le Bayern, la fortune de Nubel puisse s’améliorer. S’il continue à lutter, sa valeur de revente diminuera considérablement et si Sven Ulreich n’est plus avec le club, le Bayern devrait également investir dans une autre sauvegarde pour Manuel Neuer.