Bayern Munich, Manchester United, Arsenal intéressés par le prospect d’Everton Thierry Small ?

Selon un rapport de ., le Bayern Munich est l’un des clubs qui cherchent à recruter l’espoir d’Everton Thierry Small.

Small est piégé derrière Lucas Digne, et Niels Nkounkou, 20 ans, sur le tableau de profondeur du club et les Bavarois, Manchester United et Arsenal gardent tous un œil sur le joueur de 16 ans, qui ne s’est pas encore présenté au camp :

La star d’Everton, Thierry Small, n’a pas encore repris l’entraînement alors que l’adolescent en demande tente d’organiser un déménagement de Goodison Park. Le talentueux joueur de 16 ans, qui est devenu la saison dernière le plus jeune joueur du club, n’est pas revenu pour l’entraînement de pré-saison lundi dernier (5 juillet) comme prévu et a été absent toute la première semaine sous la direction du nouveau manager Rafa Benitez. .

Une fois que Carlo Ancelotti est revenu au Real Madrid, l’avenir de Small est devenu un peu plus flou à Everton :

Les responsables du club ont préparé un premier contrat professionnel exceptionnel pour Small, qu’il ne pourra signer qu’à l’âge de 17 ans, le 1er août. Cependant, ils espéraient un signe que l’arrière gauche est prêt à s’engager dans le club après la précédente le manager Carlo Ancelotti et le directeur du football Marcel Brands lui ont assuré qu’il était dans leurs projets pour la saison à venir.

Small a même licencié son agent dans l’espoir de quitter Goodison Park :

L’Athletic comprend que Small s’est récemment séparé de son agent et a un nouveau représentant. Malgré l’impasse actuelle, Small était de nouveau absent ce lundi. Le club veut toujours le garder et il est entendu qu’il y a eu un contact avec lui hier. Au lieu de faire ses preuves sous l’œil vigilant de Benitez la semaine dernière, Small a publié sur son compte Instagram des photos de séances d’entraînement individuelles qu’il entreprenait avec un entraîneur privé de force et de conditionnement ailleurs.

Arrière gauche, il est difficile de voir où Small pourrait percer la formation du Bayern Munich car le club a déjà des options en Alphonso Davies, Omar Richards et Lucas Hernandez déjà dans la première équipe.

Même avec Davies et Hernandez actuellement blessés, un transfert au Bayern Munich pour Small ne semblerait pas être quelque chose qui intéresse le jeune étant donné qu’il semble vouloir un poste régulier en équipe première.