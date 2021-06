Bayern Munich ou Hoffenheim ? Chris Richards incertain de ses projets futurs

in

Dans une longue interview avec France Football, le défenseur du Bayern Munich Chris Richards a parlé de son prêt, des différences entre le Bayern et Hoffenheim, de l’incertitude entourant son avenir et bien plus encore.

Richards, qui a accepté une affectation à Sinsheim pour la seconde moitié de la saison, a montré qu’il n’était pas seulement prêt pour la première équipe, mais qu’il était un pilier du onze de départ pendant son séjour à Hoffenheim. Le défenseur de l’USMNT a pu parler des similitudes – et des différences – entre les clubs.

Chris Richards a fait ses preuves avec Hoffenheim. Photo de Roland Krivec/DeFodi Images via .

« Les deux clubs sont très bien structurés. Au final, le Bayern reste le Bayern. Vous avez une sorte de mythe là-bas, qui a remporté des tonnes de trophées et vous le ressentez. Il y a une sorte d’intensité là tout le temps. Sur le terrain, vous jouez avec des joueurs comme (Robert) Lewandowski qui n’attendent que la perfection de leur entourage. Chez TSG, les choses sont légèrement différentes. Vous avez un groupe qui grandit chaque jour, qui sait que tout ne sera pas parfait, mais qu’en travaillant dur, les résultats viendront », a déclaré Richards.

En ce qui concerne son avenir, Richards ne sait pas ce qui l’attend pour la saison prochaine – ou du moins il ne le laisse pas paraître. Hoffenheim a clairement indiqué qu’ils voulaient que le joueur de 21 ans revienne avec eux à Sinsheim.

“Je ne sais pas encore exactement à quoi ressemblera mon avenir à court terme, mais ce que je peux dire, c’est que le Bayern est un club fantastique. Mais Hoffenheim l’est aussi, bien sûr », a déclaré Richards. “On verra. Je pense qu’on peut espérer que tout s’arrangera dans les semaines à venir. Il y a des détails à régler. Il faut juste être un peu patient. »

Richards a classé son prêt avec Hoffenheim comme « proche de la perfection ».

“A Hoffenheim, j’ai pu jouer contre les meilleures équipes, jouer deux matches européens”, a déclaré Richards. « Jouer à des jeux m’a permis de progresser. Je pense que c’était le prêt parfait ou presque parfait. J’aurais pu aller ailleurs et m’asseoir sur le banc pendant six mois. C’était une très bonne décision. »

Richards est un immense talent et a grandement bénéficié de son temps avec Hoffenheim. Avec une impasse de défenseurs à Munich, le natif de l’Alabama pourrait-il retourner à Sinsheim pour un autre passage?