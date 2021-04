Bayern Munich – PSG de la Ligue des champions: programme et où regarder à la télé

04/05/2021

Activé à 21 h 59 CEST

Ronald Goncalves

Assumer vos responsabilités de Quart de finale aller de la Ligue des champions, les Bayern Munich et le PSG ira à Allianz Arena cette prochaine mercredi.

En ce sens, premièrement, L’équipe de Hans-Dieter Flick a battu la Lazio (6-2) en huitièmes de finale. Auparavant, l’équipe avait terminé la phase de groupes à la première place de sa division, comptant ainsi sur cinq victoires, une égalité et un différentiel de buts de +13.

D’autre part, ceux dirigés par Mauricio Pochettino ont éliminé Barcelone (5-2) pour pouvoir arriver à cette nouvelle instance du tournoi. De même, l’équipe a terminé la première étape de la compétition à la première place de son groupe, en inscrivant quatre victoires, deux défaites et un différentiel de buts de +7.

HORAIRE ET O VOIR LA LIGUE MUNICH BAYERN – PSG DE LA CHAMPIONS

La rencontre de le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions entre lui Bayern Munich et le PSG aura lieu ce Mercredi 7 avril à 21 h 00, et le jeu peut être apprécié en Espagne grâce à Ligue des champions Movistar, Movistar + et Mitele Plus.