Bayern Munich : qui voulons-nous/ne voulons-nous pas en phase de groupes de la Ligue des champions

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions a lieu demain et le Bayern Munich fait partie des équipes alignées pour y participer. Étant dans le Pot 1 (réservé aux champions des différentes ligues), le club devrait affronter une équipe de chacun des trois pots restants, à l’exception des équipes du même pays.

Cela nous donne la perspective alléchante de liens contre Liverpool, le Real Madrid, Barcelone, Manchester United, etc. Donc, quelques-uns d’entre nous ici à BFW ont décidé de se réunir et de choisir notre meilleur et notre pire adversaire pour la phase de groupes de l’UCL – en gros, les équipes que nous voulons/ne voulons pas. Voici les résultats:

Ineednoname

L’équipe que je veux : Manchester United

Man Utd est une équipe extrêmement battable, mais juste assez bonne pour lancer un défi décent au Bayern Munich s’ils devaient se rencontrer. Nagelsmann serait testé contre United, ce que nous voulons voir aussi tôt dans la saison.

Ils ont également un énorme public mondial et les affronter mettrait en lumière notre club, ce que nous voulons toujours voir. Honnêtement, après avoir entendu les fanboys de l’EPL parler de la supériorité de leur ligue chaque saison, il est temps que le Bayern affronte une autre équipe anglaise et remette ces perdants à leur place.

Equipe dont je ne veux pas : Paris Saint-Germain

Ils sont tellement ennuyeux. Le PSG a des stars, oui. Mais combien de personnes se soucient d’eux ? Je veux dire, vraiment attention. Leur présence de fans en ligne est minuscule – leur subreddit est minuscule, ils n’ont même pas de blog SB Nation. Qui se soucie quand ils jouent? Et ils jouent au football tellement cynique pour un grand club, ce n’est même pas agréable à regarder. De plus, nous les avons affrontés tellement de fois ces derniers temps, toute la mystique autour de la cravate a disparu.

Plus de PSG, s’il vous plaît.

Mandrin

L’équipe que je veux : le Real Madrid

Je ne pense pas que ce soit une équipe particulièrement bonne du Real Madrid, mais une équipe qui ferait un match amusant. Carlo Ancelotti perce des radiateurs comme si c’était son travail…Toni Kroos trouve un moyen à la fois de complimenter et d’insulter le Bayern Munich dans la même citation avant le match.

Equipe dont je ne veux pas : Paris Saint-Germain

Il est trop tôt pour ce gros match. Je veux dire, cela pourrait être légendaire, mais ça donne juste l’impression de trop mentir, trop tôt. La saison est aux couches.

Samrin

L’équipe que je veux : Paris Saint-Germain

Je veux que le Bayern soit testé dès le début ; ça forge le caractère. Un test contre une équipe très forte à l’époque de Julian Nagelsmann pourrait montrer que l’équipe est plus avancée que nous ne le pensons ou que l’équipe a des faiblesses béantes auxquelles Nagelsmann doit remédier. Le Bayern a été impitoyablement déchiré par le PSG sous Carlo Ancelotti, ce qui a conduit au limogeage de l’Italien. En 2009-10, le Bayern a battu la Juventus, 1-4, à Turin pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, terminant finalement finaliste ; cette performance les a propulsés là-bas avec des buts spéciaux d’Arjen Robben contre la Fiorentina et bien sûr, Manchester United. Si le Bayern est embarrassé, qu’il en soit ainsi. Au moins, nous saurons ce qui doit être corrigé avant les tours plus profonds.

Équipe dont je ne veux pas : le Real Madrid

Un match contre le Real Madrid ne devrait jamais avoir lieu en phase de groupes. Je ne pense pas que les dieux du football le permettront non plus ; si quoi que ce soit, si le Bayern et le Real Madrid devaient se croiser, ce devrait être en huitièmes de finale ou en finale. Selon les coefficients de club de l’UEFA, ce sont de toute façon les deux meilleurs joueurs.

De plus, je ne veux pas croiser la route de David Alaba si tôt. Ça fait trop mal de le voir dans un maillot différent. Toni Kroos, c’est une autre affaire. De toute façon, pas de Real Madrid pour moi, s’il vous plaît !

Jacques

L’équipe que je veux : Paris Saint-Germain

D’accord, écoutez-moi bien : si le Bayern fait match nul contre le PSG en phase de groupes, cela signifie qu’il n’aura pas vraiment à les rencontrer avant les huitièmes de finale une fois que le Bayern l’aura sorti. Et bien sûr, le PSG est maintenant les monstres et le FCB ne veut pas avoir à affronter la ligne de front de MnM ou une ligne de fond avec Sergio Ramos. Mais si vous y réfléchissez, cette équipe va avoir besoin de temps pour se solidifier.

Neymar, Ramos et Lionel Messi n’ont même pas encore fait d’apparition pour le PSG en Ligue 1 cette saison. Dites que le Bayern fait match nul contre le PSG et qu’ils jouent notre premier match de la saison contre eux. Tout le monde va revenir des qualifications pour la Coupe du monde. Devinez qui s’affrontera dans le deuxième match de WCQ le 5 septembre ? C’est vrai : le Brésil et l’Argentine. L’Allemagne n’a qu’à jouer contre le Liechtenstein et l’Arménie, ce sera peut-être à l’avantage du Bayern. Il y a encore tellement de pièces en mouvement au PSG qu’il faut régler avant la fin du mercato dans quelques jours. Vendent-ils Kylian Mbappé ? S’ils le font, qui obtiennent-ils pour le remplacer? Ce que j’essaie de dire en gros, c’est que le sol bouge toujours sous les pieds du PSG en ce moment. C’est une équipe avec une identité qui n’a pas encore été triée après un été massif. Cela va nécessiter des efforts, des expérimentations et des changements afin de construire quelque chose de concret. Je préfère voir le Bayern les jouer maintenant alors que cela est encore en cours d’élaboration que plus tard quand cela pourrait être plus solide.

Équipe que je ne veux pas : Liverpool

En deux matchs de l’EPL, Liverpool a marqué cinq buts et n’en a concédé aucun en deux victoires. Certes, ils n’ont pas vraiment été testés n’ayant joué qu’à Norwich City et Burnley. Mais, ce week-end, ils ont Chelsea qui s’annonce comme un match fantastique. Si le Bayern attire les Reds, je ferais très attention à ce match pour voir où se trouvent leurs faiblesses. Mais après avoir regardé le match de Burnley ce week-end, il est difficile d’en trouver.

Virgil van Dijk est de retour et en pleine forme avec une ligne de fond plus solide que lorsqu’ils ont subi ce qui semblait être un million de blessures l’année dernière. Mo Salah, Roberto Firmino et Sadio Mane ont l’air aussi rapides et cliniques que jamais. Même avec Gini Wijnaldum parti au PSG, le milieu de terrain semble relativement stable avec Thiago Alcantara et Naby Keita. Mais sans doute la principale raison pour laquelle je ne voudrais pas les jouer est l’avantage du terrain. Avec Anfield de retour en force, ce serait un cauchemar d’entrer dans une dernière journée de match nécessitant les trois points pour assurer la première place. Je préfère aller avec la Juventus ou Barcelone qu’eux.