Bayern Munich Thomas Müller se montre effronté dans l’évaluation de la puissance de la Premier League

Thomas Müller du Bayern Munich est l’un des véritables joyaux du football et une légende absolue pour le club et le pays.

Dans une récente interview avec le Daily Mail, Müller a été interrogé sur son intérêt pour la Premier League et la réponse de l’Allemand n’a pas déçu.

«Je suis fan de l’intensité en Premier League car il y a plus de grosses équipes… Je ne sais pas si la qualité des clubs ou des équipes est vraiment meilleure. Car normalement quand on joue contre des équipes anglaises, on a une bonne expérience! Je ne pense pas que les équipes de Premier League soient super, super fortes. Mais, bien sûr, la concurrence est excellente. Il y a des matchs prestigieux chaque semaine », a déclaré Müller.

Thomas Müller aime l’intensité et la profondeur de la Premier League.Photo de Stefan Matzke – sampics / Corbis via .

Bien que Müller n’ait pas nié la profondeur et la puissance qui résident en Angleterre, il a également noté que les équipes de haut niveau de la Bundesliga pouvaient bien correspondre à celles de la Premier League.

«Je pense que c’est la plus grande ligue du monde, c’est sûr. Mais cela ne signifie pas que les cinq premiers de la Premier League gagnent tout dans leurs compétitions internationales. Lorsque vous comparez le quatrième de la Premier League et le quatrième de la ligue allemande, quand ils jouent un match à élimination directe les uns contre les autres, n’importe quelle équipe peut gagner », a déclaré Müller.