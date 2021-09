Bayern Munich U-19 : Défaite face à Ulm en championnat ; gagner contre Coblence au Pokal; tirage au sort pour la Ligue des jeunes

L’équipe U-19 du Bayern Munich a eu une semaine chargée avec un match de Bundesliga, un match de DFB-Pokal et de découvrir qui elle affrontera en UEFA Youth League cette année.

Lukas Sonnenwald a marqué dans les premières minutes pour le SSV Ulm, leur donnant l’avantage dès le début. Un carton rouge en première mi-temps pour Luca Denk juste avant la mi-temps a condamné un retour des Bavarois et ils se sont contentés d’une défaite 0-1.

Le Bayern s’est qualifié pour les huitièmes de finale des DFB-Pokal Juniors cette semaine avec une victoire 5-1 sur TuS Koblenz. Les doublés de Yusuf Kabadayi et Younes Aitamer de chaque côté de la mi-temps ont permis aux jeunes Bavarois de remporter la grande victoire. Frans Krätzig a également marqué pour le Bayern.

Lors du tirage au sort de l’UEFA Champions League cette semaine, l’équipe U-19 du Bayern a découvert ses adversaires de l’UEFA Youth League. Étant donné que Barcelone, Benfica et Dynamo Kyiv participent tous à la Youth League cette saison, c’est à cela que le Bayern affrontera puisqu’ils ont été tirés au sort dans le même groupe de la Ligue des champions.

L’entraîneur-chef des U-19, Danny Galm, a déclaré ce qui suit à propos du tirage au sort :

«Avec Barcelone, Lisbonne et Kiev, nous avons trois adversaires très attractifs. C’est une compétition très intéressante. Ce sera extrêmement excitant d’affronter le FC Barcelone de La Masia. Avec Benfica, nous rencontrons un club qui est une adresse de premier plan dans le football des jeunes et où un football plus attrayant est joué année après année. Et le Dynamo Kiev prouve également qu’ils forment encore et encore des talents forts. Il y a trois grands adversaires.