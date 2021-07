Bayern Munich vs Ajax : Compositions, actualités de l’équipe, blessures, changements et plus encore !

Le Bayern Munich disputera samedi son deuxième match de la pré-saison, et cette fois c’est l’Ajax Amsterdam qui a été invité à jouer ce qui est essentiellement une équipe réserve. Ce sera le premier retour d’Erik ten Hag à Munich depuis l’incroyable match nul 3-3 sous Niko Kovac en 2018, alors espérons un autre match tout aussi excitant sans blessure.

Nouvelles de l’équipe

Julian Nagelsmann n’a toujours qu’une équipe de base pour ces matchs amicaux, il est donc difficile d’en tirer des informations. Les goûts de Thomas Muller, Robert Lewandowski et le reste du contingent Euro du Bayern sont toujours en vacances – seul Serge Gnabry est revenu tôt à l’entraînement en équipe. Cependant, l’ailier ne sera pas disponible pour le match de demain.

En termes de blessures, le talent de 17 ans Lucas Copado s’est blessé au pouce et sera absent pendant des semaines, tandis que Chris Richards a raté l’entraînement en raison de problèmes musculaires. Taylor Booth et Christopher Scott, qui ont quitté le match de Cologne avec des blessures, sont en forme et devraient être prêts à jouer dans l’équipe.

Compte tenu du manque de joueurs de l’équipe première et du fait que c’est la pré-saison, il est presque impossible de prédire le onze de Nageslmann demain. Voici ce que je pense que nous pourrions voir, sur la base des performances du match de la semaine dernière :

Armindo Sieb a apparemment beaucoup impressionné Julian Nagelsmann. Le jeune fait l’objet d’une attention particulière de la part de l’entraîneur et pourrait être la prochaine grande surprise de l’équipe s’il se développe. L’offensive du Bayern semblait perdue sans Eric Maxim Choupo-Moting en tête. Ce n’est pas Lewandowski, mais c’est l’attaquant le plus ancien de l’équipe et le seul capable de jouer avec un hold-up pour le moment. Dayot Upamecano et Tanguy Nianzou pourraient jouer ensemble pour la French connection. Omar Richards a besoin de plus de temps de jeu pour s’adapter à l’équipe. Avec Alphonso Davies et Lucas Hernandez blessés pour le début de la saison, il y a de précieuses minutes pour le mettre à niveau. Plus de Christopher Scott dans la programmation est toujours une bonne chose. Rhein et Booth ont semblé impressionnants lors de leurs sorties le week-end dernier. Tillman est un talent très apprécié, ce serait bien de le voir commencer un match. Tout le monde sauf Buona Sarr. S’il te plaît, pas lui.

Que pensez-vous de la gamme? Qui pensez-vous que Nagelsmann commencera demain ? Va-t-il enfin opter pour une ligne de fond à 3 ? Commentaires ci-dessous!