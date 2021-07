Bayern Munich vs Ajax: diffusion en direct, fil de temps de jeu, comment regarder

Cela fait une semaine que le Bayern Munich a ignominieusement perdu contre Cologne lors de son premier match de la pré-saison, et les Bavarois attendent avec impatience leur deuxième match de la pré-saison.

L’Ajax Amsterdam n’est pas un jeu d’enfant – même s’ils jouent avec leurs enfants, ce sera un match difficile. Les joueurs du Bayern qui sont allés à l’Euro sont toujours en vacances, ce qui signifie pas de Thomas Muller, Joshua Kimmich, etc. Ce sera donc surtout une autre chance pour Nageslmann d’évaluer le talent des jeunes du Bayern et d’obtenir certaines nouvelles recrues (Upamecano, Omar Richards) à accélérer pour la nouvelle saison. Espérons que nous verrons de bonnes performances des joueurs, et peut-être même une victoire. Ce serait bien pour l’équipe B d’obtenir un résultat contre les champions néerlandais.

Informations sur le match

Lieu: Allianz Arena, Munich, Allemagne

Temps: 16h30 heure locale, 10h30 HNE

TV/streaming : Facebook (USA et Canada), Magenta TV (Allemagne), Trouvez votre pays

