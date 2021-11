Bayern Munich vs Arminia Bielefeld : composition, actualités de l’équipe, liste déroutante des blessures, et plus encore !

Le Bayern Munich revient en Bundesliga avec une liste très longue et compliquée de blessures, principalement en raison du nombre de joueurs censés être à moitié en forme. Après la débâcle de la semaine dernière contre Augsbourg, Julian Nagelsmann a besoin d’une bonne performance contre Arminia Bielefeld pour conserver sa première place, en particulier avec le match contre le Borussia Dortmund qui se profile samedi prochain.

Avec seulement 1 point séparant les deux meilleures équipes de Bundesliga, le résultat de ce match pourrait changer la couleur de l’ensemble du classement.

Nouvelles de l’équipe

C’est compliqué, alors récapitulons :

Joshua Kimmich et Eric Maxim Choupo-Moting sont définitivement exclus en raison de tests positifs pour Covid-19. Tanguy Nianzou souffre d’une blessure aux ligaments de l’épaule et manquera le match. Marcel Sabitzer a un problème au mollet et manquera le match. Buona Sarr a subi une blessure aux adducteurs à l’entraînement et ne pourra pas jouer. Niklas Sule et Josip Stansic sont tous deux revenus de quarantaine, mais il est peu probable qu’ils commencent. Lucas Hernandez et Leon Goretzka ont subi des blessures mineures, mais ils sont en forme et pourront jouer contre Bielefeld. Serge Gnabry, Jamal Musiala et Michael Cuisance seront libérés de la quarantaine à temps pour faire le banc – ils ne commenceront certainement pas mais pourraient venir en tant que remplaçants.

Alors qu’en est-il de la gamme? Eh bien, Nagelsmann a très peu d’options en attaque, alors attendez-vous à une répétition des quatre premiers que nous avons vus contre Kiev – Robert Lewandowski et Thomas Muller, flanqués de Leroy Sane et Kingsley Coman sur les ailes. Ils seront probablement soutenus par un double pivot composé de Leon Goretzka et Corentin Tolisso, dont ce dernier commencera des matchs consécutifs pour la première fois depuis des années.

La défense est aussi en grande partie gravée dans le marbre. Avec Sule et Stanisic récemment remis de Covid, Julian Nagelsmann enverra probablement Benjamin Pavard comme arrière droit pour une dernière fois. Le Français est à court de chances de prouver qu’il est assez bon pour s’accrocher à son point de départ, et il est susceptible de se retrouver sur le banc contre Dortmund s’il ne parvient pas à réaliser une belle performance contre Arminia.

Alphonso Davies débutera sur la gauche, tandis que Lucas Hernandez et Dayot Upamecano constitueront le centre de la défense. Manuel Neuer, qui n’a pas vu sa cage inviolée depuis plus d’un mois, sera dans les buts.

Voici à quoi devrait ressembler cette gamme :

BTW, il se trouve que nous avons un podcast sur tout ce qui concerne le Bayern Munich, et nous avons fait un aperçu du match contre Bielefeld cette semaine. Pourquoi ne pas le vérifier ?

Comme toujours, merci d’avoir écouté !