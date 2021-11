Bayern Munich vs Arminia Bielefeld: couverture complète de la Bundesliga 2021/22

Le Bayern Munich est de retour en action ce week-end alors qu’il accueille la relégation menacée Arminia Bielefeld. Habituellement, une équipe de relégation n’inquiéterait pas les champions du record, mais les hommes de Julian Nagelsmann ont déjà souffert deux fois aux mains de l’Eintracht Frankfurt et du FC Augsburg cette saison. Arminia sera-t-elle une autre pierre d’achoppement pour l’équipe ?

Le nombre d’absents covid cette fois est inférieur à celui de la semaine dernière, mais toujours trop nombreux au goût de tous. Joshua Kimmich reste à l’écart, tout comme Eric Maxim Choupo-Moting. Nagelsmann sera parfaitement conscient que son équipe n’a qu’un point d’avance en tête du classement, et avec le Borussia Dortmund suivant dans le calendrier, il ne peut pas se permettre une autre erreur.

