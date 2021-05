Bayern Munich vs Augsburg: Bundesliga 2020-21 toutes les mises à jour

Avec le dernier match de la saison à nos portes, les fans du Bayern Munich ont fait leurs adieux à un certain nombre de légendes. David Alaba, Javi Martinez et Jerome Boateng joueront tous leurs derniers matchs pour le club samedi, tandis que l’entraîneur gagnant du sextuple Hansi Flick quittera également l’équipe avec l’ensemble de son équipe d’entraîneurs, Miroslav Klose et Hermann Gerland inclus.

Ce sera une soirée émouvante à coup sûr, rythmée par les célébrations du titre et, espérons-le, un autre but de Lewandowski. Du côté d’Augsbourg, ils voudront rendre le match aussi frustrant que possible pour leurs voisins bavarois, pour éviter qu’il ne ressemble à un tour de victoire. Peut-être pourraient-ils y arriver.

Rejoignez-nous ici sur Bavarian Football Works pour l’histoire complète. Nous avons des nouvelles, des mises à jour, des podcasts, des analyses et bien plus encore – pour ce jeu et bien d’autres! Nous ne manquons jamais un match, alors assurez-vous de tout vérifier.