Bayern Munich vs Augsburg: les compositions, les nouvelles de l’équipe, la dernière chance de Lewandowski, les derniers adieux et plus encore!

Alors que la saison touche à sa fin et que le Bayern Munich attend avec impatience les célébrations du titre tant attendues, il ne reste que deux choses sur la liste des choses à faire pour le match d’Augsbourg. Le premier est le mythique 41e but, qui est tout ce dont Robert Lewandowski a besoin pour dépasser Gerd Muller et battre officiellement son record du plus grand nombre de buts en une seule saison de Bundesliga.

Le second, en revanche, est beaucoup plus mélancolique. Hansi Flick, David Alaba, Jerome Boateng et Javi Martinez auront tous leur dernier match pour le Bayern demain, après quoi tous les quatre se sépareront. Pour les hommes qui ont tout gagné dans ce club, les adieux seront forcément émouvants.

Actualités de l’équipe

Hansi Flick a confirmé lors de sa conférence de presse que Javi, Boateng et Alaba commenceraient tous demain, ce qui est la bonne chose à faire. Avec Goretzka absent, au moins l’un d’entre eux devra jouer au milieu de terrain, et ce n’est peut-être pas celui que nous attendons.

Quoi qu’il en soit, parlons de la programmation. Robert Lewandowski a besoin d’un objectif de plus pour être immortalisé à jamais en tant qu’homme qui a battu le record de Gerd, et il va certainement avoir hâte de l’obtenir. Le rejoindre en haut sera probablement Thomas Muller, avec Leroy Sane et Serge Gnabry probablement sur les ailes. Jamal Musiala et Kingsley Coman pourraient être des options sur le banc, ou des partants si Hansi veut quelque chose de différent de ses ailiers.

Au milieu de terrain, David Alaba est plus susceptible de jumeler Joshua Kimmich que Martinez, même si l’Espagnol est un milieu de terrain défensif plus naturel. Alaba est plus mobile, ce qui convient mieux à la tactique de Flick. Javi serait peut-être mieux en défense, où il n’aura pas besoin de courir autant. Espérons qu’il aura la chance de mettre quelques en-têtes sur la cible, cependant. Ce serait bien de le voir marquer lors de son dernier match.

Rejoindre Javi sera Boateng en défense centrale, marquant la fin d’une décennie en tant que partant au cœur de la meilleure équipe d’Allemagne. Ils seront probablement flanqués d’Alphonso Davies et de Benjamin Pavard, avec Manuel Neuer enfilant le brassard dans le but.

Le match sera le plus émouvant que nous ayons eu depuis qu’Arjen Robben et Franck Ribéry ont quitté le club en 2019. Cela a été marqué par une spectaculaire victoire 5-1 contre l’Eintracht Francfort, alors espérons que le Bayern aura quelque chose de similaire en réserve pour demain.

Voici à quoi devrait ressembler la gamme: