Bayern Munich vs Barcelone: ​​couverture complète de la phase de groupes de la Ligue des champions 2021

C’est la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions 2021, et le Bayern Munich n’a que de la fierté à jouer. C’est étrange de décrire un match contre le FC Barcelone de toutes les équipes comme un match « à faible enjeu », mais c’est simplement la direction que ces deux clubs ont prise cette année.

Barcelone est aux premiers stades d’une autre reconstruction, l’entraîneur Ronald Koeman ayant été remplacé par Xavi Hernandez. Xavi n’occupe pas son poste depuis très longtemps, mais il a juré d’aller à l’Allianz Arena avec une mentalité de gagnant. Il en aura besoin – le Barca risque d’être rejeté en Ligue Europa s’il perd et Benfica marque des points contre Kiev. Julian Nagelsmann, quant à lui, a des décisions difficiles à prendre, compte tenu de l’état de l’équipe et des matchs à venir.

Rejoignez-nous ici sur Bavarian Football Works pour toute l’histoire. Nous avons des nouvelles, des mises à jour, des podcasts, des analyses et bien plus encore — pour ce jeu et bien d’autres ! Nous ne ratons jamais un match, alors assurez-vous de tout vérifier.