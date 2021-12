Bayern Munich vs Barcelone : composition, actualités de l’équipe, aucune pitié de Nagelsmann, et plus encore !

C’est la dernière journée de la Ligue des champions 2021 et le Bayern Munich affrontera le FC Barcelone devant une Allianz Arena (malheureusement) vide. Les Catalans arrivent en Allemagne avec un nouvel entraîneur et un besoin désespéré de gagner, tandis que le Bayern pourrait tout simplement s’en tirer en alignant un XI en rotation. Cependant, Julian Nagelsmann ne veut pas faire cela – lors de sa conférence de presse, il va choisir sa meilleure formation possible. Préparez-vous pour des feux d’artifice, messieurs. Cela pourrait devenir très intéressant.

Nouvelles de l’équipe

Les nouvelles ne sont pas bonnes de part et d’autre, en fait. Le Bayern entre dans le match en manquant Joshua Kimmich (quarantaine), Leon Goretzka (hanche), Serge Gnabry (adducteur) et Marcel Sabitzer (mollet), tandis que Lucas Hernandez est incertain en raison de la blessure qu’il a subie contre le Borussia Dortmund. Le FC Barcelone, quant à lui, sera privé des services d’attaquants clés comme Ansu Fati, Martin Braithwaite et Sergio Aguero. Memphis Depay jouera probablement à leur place.

Alors, comment attendons-nous que le Bayern s’aligne ? Eh bien, l’attaque se choisit elle-même. Robert Lewandowski débutera en haut, soutenu par Thomas Muller et flanqué de Leroy Sane et Kingsley Coman respectivement sur les ailes gauche et droite.

Au milieu de terrain, Jamal Musiala pourrait avoir une chance de commencer dans le rôle n°8 qu’il se prépare depuis plus d’une semaine maintenant, avec Corentin Tolisso occupant la position n°6. Ce sera une décision risquée de jouer un pivot totalement non testé contre le Barça, mais au moins il n’y a rien de concret sur ce jeu, donc Nagelsmann peut se permettre d’expérimenter.

La ligne de fond sera intéressante, d’autant plus que la participation de Lucas est mise en doute. Niklas Sule pourrait revenir dans le onze de départ aux côtés de Dayot Upamecano, tandis qu’Alphonso Davies et Benjamin Pavard jouent respectivement à l’arrière gauche et à l’arrière droit.

Le rôle de Davies pourrait s’avérer particulièrement crucial si le Barça finissait par déployer son atout dès le début. Qui est cet atout ? Eh bien, Ousmane Dembele bien sûr ! Vous le sauriez si vous écoutiez notre podcast de prévisualisation en édition spéciale. Consultez-le ci-dessous ou sur ce lien si vous souhaitez un aperçu plus détaillé de la cravate :

Quoi qu’il en soit, pour compléter le XI, Manuel Neuer devrait être à la place du gardien. Voici à quoi devrait ressembler cette gamme :