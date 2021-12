Bayern Munich vs Barcelone, Ligue des champions : actualités de l’équipe, aperçu, composition, prédiction de score

FC Bayern Munich (1er, 15pts) vs FC Barcelone (2e, 7pts)

Compétition/Journée: 2021-22 UEFA Champions League, Groupe E, 6e journée

Barcelone Outs & Doutes: Ansu Fati, Pedri, Martin Braithwaite, Sergi Roberto, Sergio Agüero, Dani Alves (sort), Jordi Alba (doute)

Bayern Outs & Doutes: Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Marcel Sabitzer, Eric Maxim Choupo-Moting, Bouna Sarr, Josip Stanisic, Michael Cuisance (sort), Lucas Hernández (doute)

Date/Heure: Mercredi 8 décembre 2021, 21h CET/WAT (Barcelone et Nigeria), 20h GMT (Royaume-Uni), 15h HE, 12h PT (USA), 1h30 IST (Inde, mercredi)

Lieu: Allianz Arena, Munich, Allemagne

Arbitre: Ovidiu Haţegan (ROU)

VAR: Paolo Valeri (ITA)

Comment regarder à la télévision: TUDN (USA), BT Sport 3 (UK), Canal+ Sport 4 (Nigeria), SONY TEN 2 (Inde), Movistar Liga de Campeones (Espagne), autres

Comment regarder en ligne: Paramount+ (USA), BT Sport Live (Royaume-Uni), Movistar+ (Espagne), autres

Après la première défaite de l’ère Xavi Hernández contre le Real Betis ce week-end, Barcelone revient à l’action pour le plus grand match de la saison alors qu’elle dispute la finale de la phase de groupes de la Ligue des champions à l’extérieur du Bayern Munich dans ce qui sera une Allianz Arena vide à cause de Protocoles Covid en Allemagne.

Après avoir raté l’occasion de garantir la qualification à domicile contre Benfica il y a deux semaines, le Barça a rendu son travail très difficile avant le dernier match. Même s’il occupe la deuxième place et deux points d’avance sur Benfica, le Barça affronte la meilleure équipe du groupe sur la route tandis que Benfica accueillera le dernier Dynamo Kiev à Lisbonne.

Si Benfica gagne, ce qu’ils devraient faire, le Barça devra battre le Bayern pour terminer deuxième. Si les Portugais ne gagnent pas, le Barça peut se qualifier avec un match nul ou même une défaite. Sur le papier, le Barça contrôle son destin et n’a pas besoin de s’appuyer sur l’autre match. En réalité, le meilleur espoir des Blaugrana est un Dynamo Kiev contrarié au Portugal.

La simple vérité est que le Barça est de gigantesques outsiders et n’a, de manière réaliste, aucune chance de battre le Bayern. Les Catalans n’ont jamais gagné à l’Allianz Arena et même si les Bavarois manqueront plusieurs joueurs clés, ils ont toujours une grande équipe et Robert Lewandowski devrait commencer et cherchera sans aucun doute à faire payer le Barça pour toutes ses frustrations avec le Résultats du Ballon d’Or la semaine dernière.

Le Barça joue un football audacieux, offensif et intense sous Xavi et devra passer une soirée parfaite pour avoir une chance. Le Bayern est implacable et généralement imbattable à domicile, et il ne voudra pas perdre l’occasion d’envoyer le Barça en Ligue Europa.

Personne ne croit que le Barça peut le faire. Les seuls qui en ont besoin, cependant, sont les joueurs qui entreront sur le terrain mercredi soir. S’ils le font et jouent comme ça pendant les 90 minutes, ils peuvent absolument faire un miracle.

Et le truc avec les miracles, c’est que vous ne les espérez pas. Vous ne les attendez pas. Ils arrivent juste.

Dansons.

ALIGNEMENTS POSSIBLES

Barcelone (3-4-2-1): Ter Stegen; Araujo, Piqué, García; Dembélé, Busquets, De Jong, Alba ; Nico, Gavi ; Memphis

Bayern (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Süle, Upamecano, Davies ; Roca, Tolisso; Musiala, Müller, Coman ; Lewandowski

PRÉDICTION

Je suis optimiste par nature, mais même moi, je ne peux pas rassembler assez d’optimisme pour penser que nous avons une chance réelle dans celui-ci : 3-1 Bayern. Désolé.