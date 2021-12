Bayern Munich vs Barcelone, Ligue des Champions : Score final 3-0, le Barça se fait dominer, éliminé en Allemagne

Barcelone a terminé la phase de groupes de la Ligue des champions de manière douloureuse et jouera en Ligue Europa pour le reste de la saison grâce à une défaite 3-0 contre le Bayern Munich à l’Allianz Arena. Le Bayern n’a jamais eu besoin de sortir de la troisième vitesse pour démanteler complètement une équipe du Barça qui a essayé de rivaliser mais n’a jamais failli déranger les champions d’Allemagne, et les troupes de Xavi sont hors de la meilleure compétition européenne.

PREMIÈRE MOITIÉ

Le Barça a fait un bon début de match, l’emmenant au Bayern avec un pressing haut et beaucoup d’intensité, mais les Bavarois ont rapidement commencé à trouver des espaces derrière la ligne haute du Barça et ont commencé à créer un danger.

Les Blaugrana ont eu une vraie chance sur la contre-attaque avec un tir d’Ousmane Dembélé juste à l’intérieur de la surface, mais le Français a complètement raté le cadre. Après 15 bonnes minutes, le Barça ne pouvait plus contrôler le jeu et a vu le Bayern dominer la possession et commencer à se créer de réelles opportunités.

Thomas Müller était le joueur le plus dangereux de la première mi-temps et il a été récompensé par le premier but après un excellent centre de Robert Lewandowski, malgré les meilleurs efforts de Ronald Araujo pour dégager la tête de Müller sur la ligne. 10 minutes plus tard, Leroy Sané a tiré une roquette de l’extérieur de la surface qui est allée droit sur Marc-André ter Stegen, mais le gardien allemand l’a laissé passer devant lui et dans le filet.

À la mi-temps, le Bayern menait deux buts et aurait pu en marquer au moins deux de plus. Avec la victoire de Benfica à Lisbonne, le sort du Barça était déjà scellé avant même le début de la seconde mi-temps et la dernière période ne serait que fierté.

DEUXIÈME PARTIE

Rien n’a changé en seconde période : le Barça a continué d’essayer d’attaquer sans grand succès, et le Bayern a obtenu tout ce qu’il voulait à chaque fois qu’il avait le ballon. Sané a raté une occasion en or à seulement deux mètres du but à peine cinq minutes après le début de la période, et 10 minutes plus tard, Jamal Musiala a porté le score à 3-0 avec un tap-in après une superbe course et une passe décisive d’Alphonso Davies.

Il ne s’est rien passé pour le reste du match car les deux équipes semblaient assez satisfaites du résultat tel qu’il était, et le coup de sifflet final est finalement venu mettre fin au parcours du Barça en Ligue des champions pour la saison. Les Blaugrana passent désormais aux Playoffs de la Ligue Europa et devront attendre le tirage au sort pour connaître leur adversaire.

Il est difficile d’être surpris par ce résultat ou la façon dont le match s’est déroulé. Le Bayern est trop bon et le Barça n’est même pas proche de son niveau. Cela aurait pu être bien pire alors c’est bien, je suppose?

Bayern: Neuer; Pavard, Upamecano, Süle (Nianzou 78′), Davies (Richards 71′) ; Musiala, Tolisso (Roca 60′) ; Coman (Sarr 71′), Müller, Sané ; Lewandowski (Tillman 78′)

Buts : Müller (34′), Sané (43′), Musiala (62′)

Barcelone: Ter Stegen; Araujo, Piqué, Lenglet, Alba (Mingueza 30′) ; De Jong (Puig 73′), Busquets ; Dest (Nico 46′), Gavi (Demir 86′), Dembélé (Coutinho 73′) ; Memphis

Objectifs : aucun