Oui, ce flux sort après le match, nous savons donc déjà que le Bayern Munich a battu le Bayer Leverkusen. Ce centre est juste là pour la cohésion et pour la postérité. Nous faisons beaucoup de couverture pour chaque match, donc avoir un seul arrêt pour tout est utile pour tout le monde.

Après avoir battu l’équipe de Hannes Wolf et avoir réalisé 10 points d’avance en haut du tableau, ce fut un match critique où les Bavarois se sont imposés. Avec toute l’Europe actuellement absorbée par le drame de la Super League, au moins le Bayern est resté concentré sur les choses qui comptent le plus. Bon travail des garçons – la Bundesliga en sort avec sa réputation intacte.

