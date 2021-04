Bayern Munich vs Bayer Leverkusen: Choupo Moting marque, mais le but est exclu en raison du hors-jeu

81‘- Cristopher Scott et Bouna Sarr remplacent Jamal Musiala et Benjamin Pavard

66‘- Choupo Moting marque un but, mais il était hors-jeu …

63‘- Leon Goretzka, Leroy Sane et Tanguy Nianzou remplacent Jerome Boateng, Kingsley Coman et Thomas Muller

45 pi – La seconde moitié est en cours!

Observations et analyses à la mi-temps

La défense du Bayern n’était pas si sûre. Bien qu’ils aient bien joué, il y a eu des situations où les défenseurs du Bayern auraient pu mieux réagir. Par exemple, cette fois, Boateng a perdu une balle et l’a littéralement donnée à Bailey. Le milieu de terrain du Bayern joue très bien. Alaba, Kimmich et Muller ont tous été exceptionnels ce soir, jusqu’à présent. Tous les trois ont été très cohésifs et le jeu de liaison avec les ailiers a été superbe et a posé beaucoup de problèmes aux défenseurs de Bayer. David Alaba de mieux en mieux en tant que milieu de terrain défensif. Le Bayern capitalise sur les erreurs de Bayer, ce qui est très bien, surtout en l’absence de Lewandowski.

Mi-temps: Le Bayern mène 2: 0 à l’Allianz Arena

13‘- Joshua Kimmich marque et porte le score à 2: 0!

7‘ – BUT! Choupo-Moting marque après l’arrêt du tir de Muller.

Démarrer: Nous sommes en cours à Munich!

Une heure avant le coup d’envoi: Nous avons des files d’attente! Leroy Sane se repose enfin, Jamal Musiala et Kingsley Coman commencent sur les ailes. David Alaba est au milieu de terrain, pas encore de Leon Goretzka.

Cela ne fait que quelques jours que le Bayern Munich a joué pour la dernière fois, mais le monde du football a radicalement changé depuis. Ces changements n’ont pas encore eu le temps d’avoir un impact sur la Bundesliga, mais c’est peut-être l’un des derniers matchs de l’ancienne ère du football. Préparons-nous.

Le Bayern Munich accueille le Bayer Leverkusen à l’Allianz Arena – une équipe qui était en tête du classement à Noël, mais qui a maintenant du mal à se rendre en Europe. Peter Bosz a été licencié et Hannes Wolf a pris la relève en tant qu’entraîneur, ce qui signifie que cette équipe aura un look très différent de celui auquel le Bayern a été confronté à Hinrunde.

Pour Hansi Flick, ce sera une occasion sombre, car il espère terminer une incroyable (mais courte) course au club avec un dernier titre de Bundesliga. Avec un certain nombre de joueurs toujours absents de la liste, notamment le toujours prolifique Robert Lewandowski, chaque match est une lutte. Pourtant, n’importe quel titre vaut la peine de se battre, surtout si vous n’avez aucune idée de ce que l’avenir nous réserve dans cette nouvelle ère courageuse du football.

C’est l’heure du Bayern.

Informations sur le match

Emplacement: Allianz Arena, Munich, Allemagne

Temps: 20 h 30 heure locale, 14 h 30 HNE

