Bayern Munich vs Bayer Leverkusen: composition, nouvelles de l’équipe, blessures et plus encore!

Ça a été un sacré week-end, hein?

Bien sûr, le Bayern Munich a remporté une victoire bien méritée sur Wolfsburg, mais la plus grande nouvelle vient de faire boule de neige à partir de là.

Tout d’abord, nous avons vu Hans Flick soumettre sa démission par les médias, puis nous avons eu la bombe de la Super League européenne dimanche.

Quelques jours ennuyeux, ce n’était pas le cas.

Jamal Musiala a prouvé qu’il méritait d’avoir plus de temps de jeu à l’aile.Photo de Stefan Matzke – sampics / Corbis via .

Pour le moment, le plan pour Flick est de terminer la saison, puis de passer (probablement à la DFB), mais le conseil d’administration du Bayern Munich pourrait ne pas faire une transition en douceur.

Quoi qu’il en soit, Flick doit gérer un autre match clé mardi contre le Bayer Leverkusen. Les Bavarois seront les grands favoris sur Die Werkself, qui s’est effondré dans le Rückrunde.

Quant à la façon dont le Bayern Munich s’alignera, Flick aura des choix intéressants. On s’attend à ce que Leon Goretzka soit de retour dans le giron, ce qui créera un certain mouvement. Pendant ce temps, Jamal Musiala a montré qu’il était actuellement l’ailier le plus efficace de l’équipe en ce moment. Compte tenu de cela, Musiala devrait rester sur le terrain, quelle que soit la façon dont Leroy Sane ou Kingsley Coman se sentent physiquement.

Certaines personnes pourraient demander à Thomas Müller de commencer à l’attaquant et d’avoir Musiala derrière lui, mais le Bayern Munich tente activement de convaincre Eric Maxim Choupo-Moting de signer une prolongation de contrat. Cela signifie que jusqu’à ce que Lewandowski revienne, il y aura un régime régulier de Choupo Flakes dans la gamme.

Avec Goretzka de retour et prêt à partir, David Alaba devrait revenir à son rôle d’arrière central, mais c’est là que cela devient vraiment intéressant.

Alphonso Davies s’est battu tout au long de cette saison et il est difficile de déterminer si cela est lié à une blessure ou si le jeune Canadien se débat simplement avec une mauvaise forme. Quoi qu’il en soit, avec Goretzka en bonne santé, nous pourrions voir Flick choisir de reposer Davies et de démarrer Hernandez sur le flanc défensif gauche.

Voici à quoi ressemble la liste des blessures / maladies pour entrer dans le match:

Serge Gnabry (COVID-19 – OUT) Robert Lewandowski (blessure au genou – OUT) Douglas Costa (blessure au pied – OUT) Corentin Tolisso (blessure musculaire – OUT) Niklas Sule (blessure musculaire – DOUTE) Marc Roca (blessure musculaire – QUESTIONABLE)

Quoi qu’il en soit, voici ce que je ferais si je remplissais la feuille d’alignement contre le Bayer Leverkusen:

Autres possibilités:

Sane dans pour Musiala à droite. Davies pour Hernandez à l’arrière gauche.