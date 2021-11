Bayern Munich vs Benfica : Compositions, actualités de l’équipe, Nagelsmann est-il encore de retour, et plus encore !

La Ligue des Champions est de retour ! Le Bayern Munich est de retour contre les Portugais de Benfica, qui cherchent à embarrasser le FC Barcelone en les jetant dans la Ligue Europa. Pour ce faire, ils auront besoin des trois points de ce match, vous savez donc qu’ils seront motivés pour gagner. Comment le Bayern va-t-il s’attaquer à cela – et Julian Nagelsmann sera-t-il même sur le banc ?

Nouvelles de l’équipe

Du point de vue des blessures, le Bayern Munich semble plutôt correct en ce moment. Seul Eric Maxim Choupo-Moting devrait rater le match sur blessure, tandis que Lucas Hernandez et Leon Goretzka sont tous deux récupérés et prêts pour l’action. Cela étant dit, l’entraîneur a mentionné lors de sa conférence de presse qu’Alphonso Davies est aux prises avec des problèmes musculaires et qu’il souhaite utiliser ce match contre Benfica pour reposer certains des titulaires réguliers.

Alors qu’est-ce que cela signifie pour la gamme? Eh bien, nous pouvons être sûrs que Robert Lewandowski et Thomas Muller prendront le départ comme d’habitude, mais ils peuvent être rejoints par des visages différents sur les ailes. Jamal Musiala a été sensationnel jusqu’à présent cette saison, et il pourrait faire équipe avec Serge Gnabry sur l’autre flanc pour donner un peu de repos à Leroy Sane. Kingsley Coman est une autre option pour le onze de départ – le Français est en bonne forme depuis son retour de sa chirurgie cardiaque et a même marqué un but en milieu de semaine.

Joshua Kimmich est un autre homme qui pourrait utiliser un repos, mais le reposer en réalité pourrait être un défi de taille pour Nagelsmann à ce stade. Si Leon Goretzka fonctionne vraiment à 100% après sa blessure au talon la semaine dernière, alors nous pourrions voir un duo composé de lui et de Corentin Tolisso ou de Marcel Sabitzer … mais ne comptez pas dessus. Les jours de repos à Kimmich sont aussi rares que l’eau sur Arrakis. Attendez-vous à un double pivot plus standard demain, à moins que Nagelsmann n’ait quelque chose de bizarre en réserve.

La défense est intéressante – si Alphonso Davies se retire, Omar Richards pourrait obtenir son premier départ en Ligue des champions. Quel moment ce serait pour le jeune Anglais. Quant aux défenseurs centraux, si Lucas Hernandez est au repos, alors on pourrait voir Niklas Sule et Dayot Upamecano en défense centrale ensemble. Benjamin Pavard était au repos ce week-end, il devrait donc être bon pour débuter contre Benfica.

Enfin, comme toujours, on peut s’attendre à ce que Manuel Neuer soit dans le but. Voici à quoi pourrait ressembler une programmation potentielle demain :

Quant à Nagelsmann, il attend toujours que les résultats de son test covid reviennent négatifs. S’ils le font, alors il peut être sur la touche. Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que d’autres nouvelles seront publiées.

Si vous souhaitez plus d’informations et d’analyses sur le jeu, pourquoi ne pas consulter notre podcast en avant-première ?

