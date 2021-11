Bayern Munich vs Benfica: couverture complète de la phase de groupes de la Ligue des champions 2021

Avec la moitié de la phase de groupes de la Ligue des champions déjà terminée, le Bayern Munich est solidement placé en tête du groupe E avec 9 points et zéro but encaissé. Cependant, ayant déjà été éliminés d’une compétition de coupe cette saison, Julian Nagelsmann et son équipe ne prendront pas Benfica à la légère.

Jorge Jesus et son équipe sont probablement l’équipe la plus menaçante du groupe (étant donné que Barcelone est effectivement entré dans l’ère des plaisanteries). Le Bayern n’a besoin que d’une victoire de plus pour se qualifier pour les huitièmes de finale, et l’obtenir tôt donnerait à Nagelsmann une certaine marge de manœuvre pour les matchs ultérieurs. Cependant, avec une pause internationale à venir, il ne peut pas se permettre de tout donner pour le moment – ​​ce qui pourrait donner une opportunité aux géants portugais.

Rejoignez-nous ici sur Bavarian Football Works pour toute l’histoire. Nous avons des nouvelles, des mises à jour, des podcasts, des analyses et bien plus encore — pour ce jeu et bien d’autres ! Nous ne ratons jamais un match, alors assurez-vous de tout vérifier.