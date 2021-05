Bayern Munich vs Borussia Monchengladbach: alignements, nouvelles de l’équipe, blessures et plus encore!

Avec seulement trois matchs à disputer en Bundesliga, le Bayern Munich est presque à la ligne d’arrivée. Au moment où ce match débutera demain, l’équipe pourrait déjà être sacrée championne, selon que le Borussia Dortmund peut battre Leipzig lors du coup d’envoi anticipé de demain.

Cependant, même avec la Meisterschale presque sécurisée, il y a beaucoup à jouer – le départ de Hansi Flick en est un, mais la poursuite du record de Robert Lewandowski est la principale préoccupation. L’international polonais n’ayant besoin que de cinq buts de plus pour battre le record légendaire de Gerd Muller, tous les yeux seront rivés sur l’attaque du Bayern, qui n’a donné aucun signe de vie contre Mayence il y a deux semaines.

Actualités de l’équipe

Il n’y a pas grand-chose à dire, car il n’y a pas eu beaucoup de mouvement dans ce ministère. Douglas Costa est mentalement de retour à Turin, alors il est partant pour celui-ci. Marc Roca n’existe que dans les royaumes de rêve décrits par HP Lovecraft, il est donc absent aussi. La récupération de Corentin Tolisso progresse bien, mais demain sera peut-être trop tôt pour qu’il revienne – et il en va de même pour Niklas Sule.

Cela laisse toujours à l’entraîneur un contingent important pour assurer le titre. Robert Lewandowski partira naturellement en tête, soutenu par Thomas Muller au milieu de terrain offensif. Qui seront les ailiers reste un mystère – cela pourrait littéralement être n’importe lequel de Musiala, Gnabry, Sane ou Coman. Aucun d’entre eux, à l’exception de Musiala, n’a été en bonne forme ces derniers temps, mais le joueur de 18 ans est encore un peu jeune pour être un partant régulier.

Sur la base des alignements vus contre le PSG, Coman et Sane semblent avoir la confiance de l’entraîneur, alors peut-être qu’ils obtiendront également le signe de tête contre Gladbach. Certains fans du Bayern peuvent gémir à la vue de commencer un autre match – mais honnêtement, nous n’avons pas beaucoup d’options pour le moment. S’appuyer sur un jeune de 18 ans est sommaire, il est compréhensible que Flick ne veuille pas rejeter Musiala de l’extrémité profonde.

Au milieu de terrain, vous pourrez voir Joshua Kimmich et Leon Goretzka recommencer ensemble. Ils sont fondamentalement impossibles à déplacer de la gamme. Quant à la défense, étant donné que tout le monde était reposé, nous verrons probablement Alphonso Davies, David Alaba, Jerome Boateng et Benjamin Pavard s’aligner dans cet ordre sur la ligne arrière. Lucas Hernandez est peut-être le défenseur le plus en forme de l’équipe, mais il devra attendre que Nagelsmann prenne le relais pour commencer à voir un temps de jeu constant.

Alors, voici à quoi devrait ressembler la programmation de demain. Sera-ce suffisant pour remporter le titre?