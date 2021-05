Bayern Munich vs Borussia Monchengladbach: Bundesliga 2020-21 toutes les mises à jour

Après deux semaines sans action, les supporters du Bayern Munich ont hâte de voir leur équipe reprendre le terrain. Les grandes histoires de cette semaine sont le défi du titre, les derniers hurrahs de Hansi Flick et l’incroyable poursuite du record de Robert Lewandowski.

Pour le Borussia Monchengladbach, la saison a été l’une des deux moitiés. Après que Marco Rose ait annoncé son départ à Dortmund, les Foals ont vu leurs performances se désaltérer et leur position dans le tableau chuter chaque semaine. Ce n’est pas la même équipe qui a battu le Bayern 3-2 dans le Borussia Park il y a quelques mois, mais encore une fois, ils n’ont pas besoin de l’être. Gladbach est l’équipe bogey du Bayern, ils apparaissent toujours dans ce match. Cela devrait être tout un spectacle.

Rejoignez-nous ici sur Bavarian Football Works pour l’histoire complète. Nous avons des nouvelles, des mises à jour, des podcasts, des analyses et bien plus encore – pour ce jeu et bien d’autres! Nous ne manquons jamais un match, alors assurez-vous de tout vérifier.