Bayern Munich vs Borussia Mönchengladbach : Compositions, actualités de l’équipe, blessures, questions pour Nagelsmann, et plus encore !

in

C’est le troisième match de la pré-saison, et Julian Nagelsmann n’a pas encore remporté un seul match à la tête du Bayern Munich. Pour rendre justice à l’entraîneur, il n’a pas exactement son équipe A disponible. Le match contre le Borussia Mönchengladbach sera plus le même, étant donné que la moitié des premiers équipiers viennent à peine de reprendre l’entraînement et que quelques-uns sont encore à venir.

Pourtant, ce match est une bonne occasion pour l’entraîneur de s’évaluer contre l’équipe bogey classique du Bayern, qui se trouve être l’adversaire des Bavarois lors du match d’ouverture de la Bundesliga. Que va réserver Julian Nagelsmann ?

Nouvelles de l’équipe

Les nouvelles sont décidément mitigées, pour le moment. Corentin Tolisso vient d’être testé positif pour COVID-19, ce qui signifie qu’il manquera essentiellement le reste de la pré-saison en quarantaine. Pendant ce temps, des gars comme Robert Lewandowski, Leroy Sane, Kingsley Coman et plusieurs autres joueurs sont revenus à l’entraînement hier, mais ils ne sont guère prêts à jouer un match de football si tôt dans leur préparation.

Parlons de la gamme potentielle. Il n’y a vraiment pas beaucoup d’options, mais en supposant que Choupo-Moting, Zirkzee et Armindo Sieb repartent en haut, nous pourrions assister à une autre reprise de la formation 3-4-3. Omar Richards pourrait bien être remis à l’arrière pour voir comment il traite un adversaire de niveau Bundesliga comme Gladbach, tandis que Buona Sarr sera chargé de reproduire sa bonne performance contre l’Ajax à droite.

Torben Rhein et Michael Cuisance sont les candidats probables pour le milieu du parc, étant donné qu’il reste encore du temps avant que Joshua Kimmich et Leon Goretzka reviennent de vacances.

En défense, les trois défenseurs de Josip Stanisic, Dayot Upamecano et Tanguy Nianzou pourraient être la référence de Nagelsmann. Si Chris Richards est jugé suffisamment en forme pour jouer, il pourrait être préféré à Stanisic, 21 ans. L’Américain doit encore être évalué par l’entraîneur avant que son avenir ne soit décidé – Hoffenheim attend toujours dans les coulisses avec une offre de prêt généreuse.

Avec Sven Ulreich dans les buts, le Bayern alignera une formation loin d’être complète. Cependant, si les jeunes jouent avec la même énergie et la même ruse qu’ils ont montré contre l’AJax, il n’y a aucune raison pour que Nagelsmann n’ait pas pu remporter sa première victoire à la tête du Bayern Munich.

Voici à quoi pourrait ressembler la programmation demain :

Autres options:

Chris Richards à la place de l’un des défenseurs centraux. Christopher Scott remplace Sarr (au RWB) ou Zirkzee (Choupo devient attaquant). Serge Gnabry en ailier, puisqu’il l’a fait rentrer tôt de vacances. Il pourrait être un remplaçant ou jouer des deux côtés. Taylor Booth remplace Michael Cuisance (si le premier est en forme). Un 4-3-3 où aucune des combinaisons de joueurs ci-dessus n’est utilisée. Allez, c’est la pré-saison. Ce truc est impossible à prévoir.