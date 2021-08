Bayern Munich vs Borussia Mönchengladbach: couverture complète de la Bundesliga 2021/22

in

La Bundesliga est de retour et le Bayern Munich est l’acte d’ouverture – comme d’habitude, la saison démarre avec les Champions qui mettent les choses en branle. Cette fois, c’est le Borussia Mönchengladbach qui cherche à refuser aux Bavarois une victoire au premier jour, et Julian Nagelsmann doit trouver un moyen de relancer ce qui a été un passage managérial terne jusqu’à présent.

Gladbach et le Bayern se sont déjà affrontés en pré-saison, dont vous pouvez retrouver la couverture ici. Ce match s’est terminé par une solide défaite 2-0 des Bavarois, mais il n’y avait aucun des partants principaux. Nagelsmann aura le luxe d’aligner des gars comme Lewandowski, Muller et Kimmich pour le match d’ouverture de la Bundesliga, que le Bayern n’a pas perdu depuis longtemps. Peut-il continuer la séquence?

