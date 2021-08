Bayern Munich vs Cologne: couverture complète de la Bundesliga 2021/22

in

Alors que le Bayern Munich connaît un début de championnat terne, Julian Nagelsmann doit commencer à accumuler des points très rapidement. Après leur confortable victoire sur un Borussia Dortmund quelque peu épuisé en milieu de semaine, les Bavarois cherchent à s’appuyer sur leur bonne forme avec leur premier match à domicile de la saison.

25 000 fans seront autorisés à entrer dans l’Allianz Arena pour ce match, ce qui en fera le premier match officiel à domicile du Bayern avec des fans depuis début 2020. Koln sera la première équipe depuis Augsbourg à rencontrer le Bayern devant leurs supporters – et bien que ce ne soit pas complet. maison, la vue devrait certainement rendre leurs joueurs un peu inquiets. Pourtant, vous ne pouvez jamais savoir ce qui se passera dans le football, et le Bayern n’a pas encore été incroyable sous Nagelsmann. Voyons comment cela se joue.

