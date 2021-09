Bayern Munich vs Dynamo Kyiv : Compositions, actualités de l’équipe, retour de Gnabry et Musiala, et plus encore !

Alors que Barcelone et Benfica se préparent pour un combat ibérique, la partie la plus excitante du groupe E se prépare pour un concours de volontés mature. Là encore, je dis seulement cela parce que, en tant que fan du Bayern Munich, je n’ai aucune idée de qui sont le Dynamo Kyiv, au-delà du fait qu’ils sont champions d’Ukraine. Espérons que l’entraîneur a fait de meilleurs devoirs que cela.

Nouvelles de l’équipe

Avec le retour de Kingsley Coman à l’entraînement en équipe, seuls Sven Ulreich et Corentin Tolisso ne seront pas disponibles pour la sélection demain. Cela donne à Julian Nagelsmann de nombreuses options pour mettre en place son équipe, mais plus d’options ne conduisent généralement pas à plus de variété.

Par exemple, discutons de la programmation. Vous savez juste que Robert Lewandowski commencera en tête et qu’il aura hâte de marquer après avoir fait blanc contre Greuther Furth vendredi dernier. Un Lewandowski affamé est dangereux, et encore plus lorsqu’il est soutenu par Thomas Muller, qui semble avoir redécouvert son mojo de l’ère Flick après le match du Barca. Muller et Lewy seront probablement rejoints par Leroy Sane et Serge Gnabry sur les ailes, avec Musiala et Coman disponibles en tant que remplaçants.

Le milieu de terrain est également facile à prévoir, étant donné que Nagelsmann a confirmé que Marc Roca n’en fait fondamentalement pas assez pour faire partie de l’équipe de la journée pour le moment. Aussi décevant que cela soit, au moins les fans du Bayern peuvent s’attendre à voir plus de Marcel Sabitzer dans ce match de Ligue des Champions en milieu de semaine, étant donné qu’il n’a pas encore beaucoup joué. Cependant, attendez-vous à ce que Joshua Kimmich et Leon Goretzka continuent de commencer pour le moment, et l’Autrichien relégué à une apparition de remplacement. Nagelsmann est prudent avec le joueur de 27 ans.

Enfin, nous avons la défense. Benjamin Pavard devrait être suspendu pour ses deux prochains matches de Bundesliga, il devra donc rattraper les minutes en jouant à l’arrière droit en Ligue des champions. Alphonso Davies rejoindra probablement le Français sur le flanc opposé, tandis que Dayot Upamecano et Niklas Sule s’associeront au centre du dos. Pas de backline de trois hommes demain (à moins que l’entraîneur ne le veuille – Nagelsmann se déplace de manière mystérieuse).

Comme toujours, Manuel Neuer sera posté entre les bâtons. Voici à quoi devrait ressembler l’ensemble du XI de départ :

Autres options:

Jamal Musiala remplace l’un des ailiers. Marcel Sabitzer remplace Leon Goretzka au milieu de terrain. Lucas Hernandez remplace l’un des défenseurs centraux.

Le Bayern Munich est sur le point de jouer un autre match dans ce qui semble avoir déjà été une saison chargée. La Ligue des champions est à nos portes et cela signifie de nombreuses semaines « anglaises » dans un proche avenir.

Alors que le Dynamo Kyiv n’est peut-être pas le plus fort des adversaires du Bayern Munich, les Bavarois ne peuvent pas se permettre de prendre n’importe quelle équipe à la légère. Voici ce que nous avons en préparation pour cet épisode :

Un avertissement pour se méfier car l’Ukraine est elle-même dans une bonne passe. Un rapide coup d’œil au Dynamo Kiev. Une supposition complète et totale sur ce que Julian Nagelsmann pourrait faire avec cette gamme. Un pronostic sur le match.

