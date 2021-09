Bayern Munich vs Dynamo Kyiv: couverture complète de la phase de groupes de la Ligue des champions 2021

in

Le Bayern Munich jouera son premier match à domicile de la nouvelle saison de Ligue des champions contre les champions ukrainiens Dynamo Kiev. Ayant déjà battu Barcelone, les hommes de Julian Nagelsmann sont bien placés pour terminer en tête du groupe E, mais battre le Dynamo est impératif pour atteindre cet objectif.

L’entraîneur a une équipe en grande partie en forme pour ce match, nous devrions donc voir un football décent de la part des gars. Ce sera la première fois que l’Allianz Arena accueille des fans de football de la Ligue des champions depuis la phase de groupes en 2019, soit un écart de près de deux ans maintenant. Espérons que l’équipe donne à ses supporters locaux le spectacle qu’ils méritent.

