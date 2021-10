Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt: couverture complète de la Bundesliga 2021/22

in

Avec une pause internationale à venir, le Bayern Munich n’a besoin que d’une victoire contre l’Eintracht Frankfurt pour occuper une position dominante dans le classement. Julian Nagelsmann a son équipe sur une piste gagnante en ce moment, et il voudra la maintenir aussi longtemps que possible.

Il y a quelques blessés, mais le grand absent sera Benjamin Pavard, qui a écopé d’un carton rouge contre Greuther Furth et est donc suspendu pour ce match. C’est un mauvais match de perdre son arrière droit partant, étant donné que le joueur le plus meurtrier de Francfort est Filip Kostic, qui joue à sa gauche. Quiconque commence à la place de Pavard fait face à un procès par le feu – et pourrait revendiquer la place d’arrière droit s’il se débrouille bien.

