Bayern Munich vs FC Barcelona — Présentation du Bayern Munich en avant-première

Le Bayern Munich affronte une équipe fragile du FC Barcelone qui se bat pour rester en vie en Ligue des champions. Le Barça s’appuiera sur une équipe pleine de vétérans expirants tandis que le Bayern est susceptible de faire bouger les choses et de reposer plusieurs partants. Xavi a la possibilité de gagner rapidement les faveurs des fans avec une victoire massive, mais même une formation Bayern plus faible devrait être un grand défi pour cette équipe de Barcelone. Regardez pour entendre mes réflexions, mes idées et mes prédictions pour la sixième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Dans cette vidéo, je couvre les compositions attendues, les statistiques intéressantes entre ces deux équipes, quelques attentes tactiques ainsi que mes joueurs à surveiller pour chaque équipe. C’est un match particulièrement important car le Bayern a la joyeuse opportunité d’éliminer le Barça de la compétition.

