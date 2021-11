Bayern Munich vs Fribourg : Compositions, actualités de l’équipe, il est temps de commencer Musiala, et plus encore !

Il semble que peu de temps s’est écoulé depuis la trêve internationale d’octobre, mais le football interclubs est sur le point de s’arrêter pendant encore quelques semaines alors que les équipes nationales du monde entier s’affrontent lors de leurs qualifications respectives pour la Coupe du monde. En tant qu’entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann a plus de joueurs internationaux que la plupart des équipes, il doit donc bien réfléchir à l’équilibrage des minutes de ses joueurs. Cela signifie tourner contre une équipe comme Fribourg, qui a semblé solide toute la saison et qui est invaincue en Bundesliga. Sinon, l’entraîneur risque de fatiguer et de blesser ses joueurs clés.

Oui, personne n’a dit qu’entraîner cette équipe était facile.

Nouvelles de l’équipe

Marcel Sabitzer a une infection gastro-intestinale et est absent pour le match, mais sinon le Bayern a une équipe complète prête à affronter Fribourg. Eric Maxim Choupo-Moting fait un retour opportun, puisqu’il peut s’attendre à quelques minutes hors du banc ce week-end. Lucas Hernandez et Niklas Sule, qui ont tous deux raté le match de la Ligue des champions en milieu de semaine avec des blessures mineures, sont également de retour dans l’équipe.

Discutons donc de la programmation. Robert Lewandowski et Thomas Muller repartent sûrement en tête, d’autant plus que ce dernier s’est reposé en milieu de semaine. Leroy Sane et Kingsley Coman ont tous deux commencé les deux derniers matchs de suite, ils pourraient donc se reposer en faveur de Serge Gnabry et Jamal Musiala. Dans le cas de Musiala, un départ se fait attendre depuis longtemps, il ferait donc mieux d’en prendre un samedi.

Au milieu de terrain, ne vous attendez pas à une rotation. Joshua Kimmich et Leon Goretzka vont tous deux commencer, bien que ce dernier puisse être remplacé par Corentin Tolisso si le Bayern a une avance en seconde période. Le manque de repos de Kimmich est critiqué par les fans depuis plusieurs semaines maintenant, mais il est peu probable que Nagelsmann le laisse en dehors du XI de si tôt. Malheureusement pour le Bayern, personne ne peut faire ce que Kimmich fait pour cette équipe.

La défense est intéressante, car il y a tellement d’options pour les permutations. Pour l’instant, nous allons utiliser une formation plus conservatrice composée d’Alphonso Davies et Benjamin Pavard à l’arrière, avec Niklas Sule et Dayot Upamecano à l’arrière central pour donner à Lucas Hernandez un peu de repos supplémentaire. Omar Richards et Josip Stanisic aimeront tous deux être en attente, alors ne vous attendez pas à ce que l’un des arrières joue un 90 complet.

Pour compléter le potentiel XI, il y a Manuel Neuer, qui sera probablement dans le but. Voici à quoi devrait ressembler la composition de départ :

Comme toujours, nous avons fait un podcast en avant-première pour ce jeu ! Voici nos principaux points de discussion :

Mon amour pour Fribourg et pourquoi elles sont si bonnes Un gros test pour Nagelsmann Bayern Les formes des deux équipes avant le match Les joueurs clés et les compositions prévues Une prédiction du score final

Merci pour l’écoute!