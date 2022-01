Bayern Munich vs Gladbach : Compositions, nouvelles de l’équipe, faire un onze de ce gâchis, et plus encore !

Le jour du match est donc presque arrivé, et nous ne savons toujours pas avec certitude si Bayern Munich vs Borussia Mönchengladbach se déroulera comme prévu. Les joueurs de TEN Bayern ont été testés positifs pour le virus, y compris Alphonso Davies qui s’est en fait entraîné avec l’équipe hier, vous pouvez donc supposer qu’une majorité de l’équipe est compromise. Cependant, l’attitude actuelle envers la pandémie semble être « le spectacle doit continuer », alors nous discutons ici d’une situation folle.

Nouvelles de l’équipe

À ce stade, la situation est si fluide qu’il est impossible de dire qui jouera ou ne jouera pas. Pour l’instant, nous ne pouvons que deviner à quoi ressemblera la programmation. Compte tenu de ce que nous savons jusqu’à présent, voici une option avec tous les premiers joueurs XI disponibles :

Comme vous pouvez le voir, cela s’apparente à un 3-5-2 et rien à voir avec n’importe quelle formation que nous ayons jamais vue jouer avec le Bayern Munich auparavant. Robert Lewandowski et Thomas Muller sont le principal espoir du XI – ce seront eux qui essaieront de marquer des buts. Si le service est rendu, ces deux points SERONT. C’est le reste du travail de l’équipe de le leur faire parvenir.

Jamal Musiala et Serge Gnabry sont assez bons défensivement, donc Nagelsmann pourrait être contraint de les déployer à l’arrière. Marcel Sabitzer, Malik Tillman et Marc Roca devront faire équipe pour un milieu de terrain à trois, tandis que Niklas Sule, Joshua Kimmich et Benjamin Pavard sont les seuls défenseurs en forme restants dans toute l’équipe. Sven Ulriech obtiendra sa deuxième sortie à la place de Manuel Neuer, le capitaine du Bayern étant absent pour le moment après avoir été testé positif.

Ce… n’est pas un grand XI. Ce n’est même pas un XI intelligent, car il utilise à peu près tout ce qui est disponible pour le moment.

Actuellement, certains rapports indiquent qu’Omar Richards et Corentin Tolisso pourraient être libérés de la quarantaine aujourd’hui, Kingsley Coman revenant peut-être demain avec un test négatif. Ils ne se sont pas beaucoup entraînés, mais tous les trois deviendraient de grands candidats pour le onze de départ dans ce cas. Le retour de Richards serait particulièrement important, car la formation n’a pas d’arrière gauche naturel pour le moment.

Bien sûr, d’autres développements pourraient également se produire. Nous vous tiendrons au courant. Revenez ici sur BFW de temps en temps pour voir s’il y a des mises à jour. Toutes les nouvelles sur le jeu seront là où vous en avez besoin.